La Crida exigeix la compra dels blocs de la PAHC per aturar els desnonaments

La Crida per Sabadell ha anunciat aquest divendres al matí en roda de premsa la presentació d'una moció d'urgència per al proper ple municipal del dilluns. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és pressionar a l'Ajuntament de Sabadell a adquirir dos blocs d'habitatges actualment recuperats per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme de Sabadell (PAHC) i aturar de manera immediata l'expulsió de prop de 30 famílies vulnerables que es troben en risc imminent de desnonament. L'atenció als mitjans ha comptat amb la intervenció de Sandra Alcaide, regidora de la Crida, que s'estrenarà com a encarregada de defensar en el ple aquesta proposta centrada en la lluita pel dret a l'habitatge.
Un pla per ampliar el parc públic i aturar l'emergència
La moció se centra específicament en dos immobles de Sabadell: el bloc de Massagué (ubicat al carrer Calderón) i el bloc Guillem Agulló (carrer Josep Renom). Aquests edificis, que pertanyen a grans tenidors i van estar buits durant anys, acullen actualment una trentena de nuclis familiars que ja van patir en el passat les conseqüències de les primeres onades de la crisi econòmica. A partir d'aquí, les demandes principals que la formació porta al ple municipal inclouen: que l'Ajuntament adquireixi la propietat dels dos blocs per incorporar-los de forma permanent al patrimoni públic municipal d'habitatge, aturar els desnonaments –tenint en compte que un dels blocs ja té una data d'execució imminent–, elaborar un informe públic sobre les actuacions i negociacions prèvies que els consistori va iniciar en el passat sobre aquests edificis, intensificar de manera urgent les converses amb les propietats per negociar vies d'adquisició viables i activar canals directes d'interlocució entre el govern local, la PAH i les famílies afectades.
Exigència de fets al govern del PSC
Durant la seva intervenció, Alcaide ha remarcat la necessitat d'anar més enllà dels discursos polítics habituals sobre el preu de l'habitatge o la regulació dels lloguers: "Defensar el dret de l'habitatge no és només parlar d'objectius ni enunciar mesures a futur. És, sobretot, actuar quan hi ha famílies en risc de perdre casa seva. Exigim al govern del PSC que demostri amb fets els seu compromís i no deixi passar aquesta oportunitat" explica. La formació recorda que existeixen precedents en altres municipis i situacions similars com la Casa Orsola o iniciatives a la comarca del Llobregat, on la negociació i la intervenció pública han aconseguit frenar desnonaments de forma immediata. Amb aquesta moció, la Crida per Sabadell busca interpel·lar directament l'executiu local perquè assumeixi la responsabilitat d'oferir una alternativa residencial estable i eviti que 30 famílies de la ciutat quedin al carrer en els propers mesos.