Sabadell vol una infància sense barreres amb el Som Capaços 2026

L'Ajuntament de Sabadell torna a impulsar una nova edició de la iniciativa Som Capaços per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el pròxim 3 de desembre. En aquesta ocasió, la programació centra l'atenció de manera especial en la infància i les famílies. Entre el 6 de novembre i el 3 de desembre, la ciutat acollirà un ventall d'activitats culturals, educatives i de sensibilització per afavorir el coneixement, la convivència i la construcció d'un entorn més inclusiu des de les escoles, espais de joc i la comunitat. Laura Pineda, regidora d'Acció Social, ha destacat la consolidació del programa: "És un programa que ja fa 15 anys que està a la nostra ciutat, totalment consolidat a l'agenda any rere any". L'edició d'enguany es desenvolupa sota el lema "Tots comencem amb un traç. Creixem, descobrim, compartim". La imatge gràfica del cartell ha estat dissenyada per Elena Moya, alumna del cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publicitària de l'Escola Illa. "El disseny busca representar les diverses maneres de créixer, aprendre i participar en la societat", explica.
Música, teatre i tallers familiars per obrir el programa
La programació s'iniciarà el divendres 6 de novembre, a les 18 h, al Teatre Principal amb la representació de 'Pinocho, el musical', de Candileja Producciones. L'espectacle ofereix una versió renovada del clàssic de Carlo Collodi protagonitzada per un actor amb síndrome de Down, convidant a la reflexió sobre l'empatia i la diversitat. A més, el dissabte 14 de novembre, a les 11.30 h, a la plaça de les Dones del Tèxtil acollirà l'espectacle de 'La Colla Pirata', una jornada participativa que combinarà música, cançons, pintacares, taller de xapes i la realització de murals col·lectius.
La Fira de les Capacitats torna a la Rambla
El diumenge 22 de novembre, a partir de les 11 h, la Rambla (entre els carrers de la República i de Lacy) es convertirà en el punt central del programa amb la celebració de la Fira de les Capacitats. Aquest espai permetrà a la ciutadania conèixer de prop la tasca de les entitats i serveis de l'àmbit de la discapacitat a través d'estands informatius, activitats de sensibilització, una gimcana, un 'photocall' i la participació de la Colla Gegantera de Gràcia - Sabadell.
Jornada professional sobre l'autisme en la infància
A l'equador del programa, el 26 de novembre a les 10 h, Fira Sabadell acollirà la jornada comarcal "Al Vallès Occidental, sumem capacitats. Infància i autisme: Comprendre per acompanyar". Organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de la comarca, la trobada s'adreça a professionals de l'administració pública, del tercer sector i de l'àmbit privat per intercanviar experiències i eines per millorar l'atenció als infants amb autisme.
Cloenda institucional amb veu pròpia
El tancament del Som Capaços tindrà lloc el dijous 3 de desembre, a les 18 h, al Teatre Principal. Durant l'acte institucional, els infants i adolescents sabadellencs tindran un paper protagonista a través del treball fet pel Consell d'Infants i Adolescents de Sabadell. Així mateix, es llegirà el manifest redactat per l'Associació Andi Down Sabadell en representació de les entitats locals, reivindicant el dret de tots els infants a créixer i participar en igualtat d'oportunitats. Judith Caparrós, Coordinadora de l'Associació Andi Down Sabadell, ha explicat l'objectiu del manifest: "El nostre objectiu és trencar amb els mites i amb els prejudicis que existeixen al voltant de la discapacitat infantil, que sempre van lligats amb mancances, necessitats de suport o teràpies", conclou.