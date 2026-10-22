El líder dels Comuns a Sabadell, Joan Mena, formarà part de les llistes del Front Ampli a les eleccions generals. El sabadellenc serà número 6 de la llista de la coalició per Barcelona, segons han avançat fonts de la formació al Diari. La candidatura estarà liderada pel tàndem format per l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Mena és una de les figures més conegudes del comuns a nivell de l’Estat. Va ser diputat al Congrés dels Diputats entre els anys 2016 i 2023, i abans va ocupar un escó al Parlament de Catalunya (2012-2015). És filòleg i professor de secundària de llengua i literatura castellana, i està vinculat als moviments d’Esplai i LGTBI de Sabadell i del Vallès. "És el moment d'assumir aquesta responsabilitat i donar la batalla per guanyar el país, per guanyar els drets del conjunt de la majoria social a l'Estat i també per frenar l'avenç de la dreta i de l'ultradreta a Espanya", assegura.
Els Comuns i Podem, que comparteixen grup municipal a la ciutat, es presentaran per separat a les eleccions espanyoles. Mena ocuparà la sisena posició del Front Ampli, mentre la seva companya de files, la podemista Alejandra Sandoval, formarà part de la llista d'ERC per Barcelona després de l'acord entre republicans i Podem per unir forces a Catalunya. Hi ha més sabadellencs entre les candidatures: el PSC ha situat Paco Aranda com número 5 de la llista del PSC liderada pel ministre d'Indústria i Turisme, Joan Hereu.
Comuns-Front Ampli ha tancat les seves candidatures a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb el suport del 66% del Consell Nacional Extraordinari. Tal com ha passat a la capital catalana, les altres tres demarcacions catalanes estaran liderades per dones: Ester Roca (Tarragona), Júlia Boada (Girona) i Montse Cortassa (Lleida). Tot i el context advers i la divisió a l'esquerra del PSOE, la coalició surt a treure "el millor resultat" en unes "eleccions històriques": "No ens juguem només una majoria ni tan sols un govern, sinó que ens juguem la democràcia", assegura Mena.