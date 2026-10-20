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El sabadellenc Paco Aranda repetirà a les llistes del PSC com a número 5 per Barcelona

Sabadell

El diputat ocuparà el cinquè lloc de la candidatura socialista per a les generals del 29 de novembre, encapçalada per Jordi Hereu

  • Francisco Aranda, el diputat ocuparà el cinquè lloc de la candidatura socialista per a les generals del 29 de novembre -
Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 21:46
Actualitzat el 20 d’octubre de 2026 a les 21:47

El sabadellenc Paco Aranda tornarà a formar part de la candidatura del PSC per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. Ho farà en la cinquena posició de la llista encapçalada per Jordi Hereu, actual ministre d’Indústria i Turisme. El Consell Nacional del partit va ratificar les llistes divendres passat.

Aranda és diputat al Congrés des del 2019 i tot apunta que podrà mantenir l’escó. A les eleccions del 2023, els socialistes van aconseguir 13 dels 32 diputats que corresponen a la circumscripció de Barcelona.

Durant aquesta legislatura ha estat portaveu del PSOE a la Comissió de Justícia. Al territori, és el primer secretari de la federació del PSC al Vallès Occidental, que integra les agrupacions de Sabadell i Terrassa. Aranda també és la parella de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

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