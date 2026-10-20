ARA A PORTADA
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Sabadell Cada dia laborable marxen de Sabadell més de 46.000 persones: així es mou la ciutat un dia feiner Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Més cotxes a les mateixes carreteres: creixen les retencions (+9%) a la C-58 i l'AP-7 al Vallès Occidental Marta Ordóñez
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Sabadell Alerten de la presència d'una plaga de paneroles a l'institut Pau Vila de Sabadell J. C. P.
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El sabadellenc Paco Aranda repetirà a les llistes del PSC com a número 5 per Barcelona
Sabadell
El diputat ocuparà el cinquè lloc de la candidatura socialista per a les generals del 29 de novembre, encapçalada per Jordi Hereu