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FOTOS | Col·lapse per un camió que ha quedat encallat en un carrer de Sabadell

Sabadell

La Policia Municipal ha pogut moure el vehicle uns metres per habilitar un dels carrils

  • Un camió queda encallat en un carrer de Sabadell -
Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 11:39
Actualitzat el 20 d’octubre de 2026 a les 13:13

Un camió de grans dimensions ha quedat bloquejat aquest matí al carrer de Bernat Metge de Sabadell, fet que ha obligat a tallar temporalment el trànsit en aquest punt de la ciutat. L’incident ha tingut lloc al voltant de les 10:30 h, quan el vehicle, que transportava un contenidor marítim, ha quedat avariat a la calçada i ha impedit la circulació de la resta de vehicles. La Policia Municipal de Sabadell s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per gestionar la incidència i regular el trànsit.

Els agents han activat la grua municipal, que ha aconseguit desplaçar el camió uns quants metres per permetre recuperar parcialment la circulació. Després de les maniobres, s’ha pogut habilitar un dels carrils del carrer, mentre que n'hi ha que continuen tallats. La incidència ha provocat afectacions a la mobilitat de la zona durant una estona. 

Fotos de Juanma Peláez

  • Un camió queda encallat en un carrer de Sabadell
  • Un camió queda encallat en un carrer de Sabadell
  • Un camió queda encallat en un carrer de Sabadell
  • Un camió queda encallat en un carrer de Sabadell
  • Un camió queda encallat en un carrer de Sabadell
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