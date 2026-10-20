El primer Market Vintage solidari ven més d'un miler de peces de roba a Sabadell

Remenar entre peces d’altres dècades, trobar roba única i fer-ho amb un rerefons solidari, sense haver d’anar fins a Barcelona. El primer Market Vintage de Sabadell de Cipo i la Fundació Formació i Treball ha tancat amb més de mil peces de roba i complements venuts en tres dies, una resposta que ha reforçat la voluntat de repetir l’experiència. El mercat, celebrat del 16 al 18 d’octubre al Casal Popular El Tallaret, a la Creu Alta, va convertir l’espai en un punt de trobada per als amants de la moda de segona mà.
Durant el cap de setmana, l’organització va posar a la venda entre 2.000 i 3.000 peces per a dona i home, procedents de diferents dècades, especialment dels anys vuitanta, noranta i dos mil. A més, disposava d’un miler de peces d’estoc per reposar la selecció al llarg dels tres dies i oferir noves opcions a les persones que hi tornaven. La xifra de vendes permet prendre la mesura de la resposta del públic en aquesta primera edició.
El mercat va rebre visitants del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Barcelonès, amb una presència destacada de públic jove. “Fa il·lusió veure-hi tant de públic jove i constatar que la reutilització també pot ser una proposta de consum atractiva alhora que responsable”, explica Jordi Garcia, gerent de Cipo. La iniciativa ha anat més enllà de la venda de roba i ha incorporat tallers i activitats vinculats a la creativitat i la moda sostenible. Els tallers de l’Escola Illa i Santa Rita van comptar amb la participació de talent jove, entre el qual hi havia alumnat d’Estilisme i Indumentària, la il·lustradora Alba Galicia i la dissenyadora Tania Marcial.
La programació també va incloure una xerrada d’Eme Rock, impulsor de la botiga de moda vintage Makeo, sobre la roba de feina i la història que amaguen aquestes peces. Alhora, el Fitting Lab de la Fundació Formació i Treball va oferir assessorament d’imatge i va convidar a reflexionar sobre els hàbits de consum en la indústria de la moda. Diumenge, un vermut musical amb DJ Ruiz i L’Amanidor, el servei de restauració i càtering de Cipo, va tancar el cap de setmana en un ambient festiu. La proposta també va contribuir a dinamitzar la Creu Alta amb una activitat oberta a la ciutadania més enllà del centre de Sabadell.
El Market Vintage és fruit de la col·laboració entre Cipo i la Fundació Formació i Treball, amb la participació de Beyondwear, la marca de roba vintage vinculada a aquesta última entitat. La iniciativa combina la reutilització tèxtil i el consum responsable amb la generació de recursos per als projectes socials de les dues organitzacions. El codirector general de la Fundació Formació i Treball, Xavier Puig, destaca que la col·laboració entre entitats socials permet impulsar propostes amb impacte al territori i sensibilitzar la ciutadania. Després d’aquesta primera edició, les dues entitats volen treballar perquè el Market Vintage torni a Sabadell i es consolidi com una cita que uneixi moda de segona mà, sostenibilitat i compromís social.