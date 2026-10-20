Cada dia laborable marxen de Sabadell més de 46.000 persones: així es mou la ciutat un dia feiner

La jornada laboral suposa una davallada momentània de població a causa de milers de sabadellencs que deixen la ciutat per anar a treballar o estudiar a altres municipis. El fenomen es repeteix cada dia feiner i té un protagonista clar: Barcelona, que encapçala les destinacions dels residents de Sabadell, encara que el gran gruix de la població es mou entre municipis de la mateixa comarca. Les dades de l’estudi Big data de telefonia mòbil per a l’anàlisi local permeten posar xifres a aquest moviment. Durant el matí, Sabadell registra una mitjana de 46.650 sortides diàries, mentre que les arribades se situen en 38.833, segons les dades disponibles del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible –l’estudi correspon a l’any 2023–.
La tendència, però, no es manté durant tota la jornada. A la tarda, el balanç canvia de signe, cosa que reafirma la idea que Sabadell és una ciutat emissora durant els dies feiners: les arribades incrementen fins a les 47.700, mentre que les sortides es redueixen a 39.787. Així, la ciutat queda amb un saldo migratori negatiu de 7.817 desplaçaments al matí, mentre que la situació és oposada a la tarda, quan arriben més de 7.900 persones, segons les dades oficials.
On va la gent i d’on ve?
Entre els sabadellencs que surten al matí –el gran gruix, entre les 7 h i les 8 h– Barcelona és la destinació més habitual, amb 7.375 desplaçaments diaris, seguida de Terrassa (4.969), Barberà (4.750), Cerdanyola (3.604), Sant Quirze (3.128), Sant Cugat (3.030), Castellar (2.401), Rubí (1.258), Santa Perpètua de Mogoda (1.238) i Badia del Vallès (957). Així, el repartiment evidencia que la mobilitat sabadellenca té dos focus d’atracció: el Vallès Occidental, que acumula prop de vuit de cada deu desplaçaments diaris, i la capital catalana.
D’altra banda, la relació entre Sabadell i les poblacions veïnes també es fa evident en els desplaçaments d’entrada. En aquest cas, la ciutat registra un creixement d’arribades entre les 14 h i les 15 h, i entre les 17 h i les 18 h. Terrassa encapçala el rànquing, amb 6.573 arribades al matí, mentre que Barberà del Vallès n’aporta 4.091 i Castellar del Vallès, 3.475. Barcelona, lluny de portar la mateixa gent que rep, se situa a continuació (3.447); seguida de Sant Quirze (3.070), Cerdanyola (2.095), Sant Cugat (1.259), Badia (1.184), Rubí (985) i Santa Perpètua de Mogoda (850) completen el rànquing. D’aquesta manera, tot i que hi arriben milers de persones diàriament, la quantitat de persones que en marxen és superior.