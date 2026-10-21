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Agredeixen dos policies després d'intervenir en una baralla entre veïns a Sabadell

Sabadell

Dues dones van ser detingudes en el succés, que va tenir lloc al nord de la ciutat

  • Dos policies ferits en una baralla entre veïns a Sabadell -
Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 13:12
Actualitzat el 21 d’octubre de 2026 a les 14:22

Dos policies van resultar ferits dimarts a la nit després d'intervenir en una baralla en ple carrer, segons han detallat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar al nord de Sabadell, entre les rondes de Collsalarca i la Roureda, a tocar de l'avinguda de Matadepera. Dues patrulles de la policia catalana i la Policia Municipal es van trobar un grup de persones barallant-se a la zona i van intercedir. Durant l'actuació, dos agents van ser agredits. Dues dones van acabar detingudes en el succés, acusades d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els fets van passar cap a les nou del vespre, en una nit especialment moguda a la ciutat. Ja a la matinada, els Mossos van detenir quatre persones per tinença d'armes en un aparcament de l'N-150

  • Dos policies ferits en una baralla entre veïns a Sabadell

 

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