La manca d’il·luminació preocupa algunes zones de la ciutat

La il·luminació en alguns carrers de Sabadell genera opinions diverses entre veïns, que assenyalen diferències entre barris i reclamen millores en determinats punts de la ciutat on consideren que hi ha mancances lumíniques. Tot i que alguns consideren que l’enllumenat és suficient, d’altres alerten que hi ha zones on, quan es fa fosc, costa veure-hi amb claredat. És el cas d’Adrià Tur, que s’acaba de traslladar a Sabadell i destaca el contrast entre el centre i altres àrees. “Gràcia i la Creu Alta queden bastant a les fosques a la nit”, explica. Una situació que qualifica de “una mica dramàtica”, ja que, segons assegura, “no es veia res”. En canvi, considera que el passeig de la plaça Major disposa d’una bona il·luminació.
Un altre veí, Joan Moreno també posa el focus en els obstacles que dificulten l’arribada de la llum als carrers. “Hi ha molts arbres alts que tapen els fanals, s’haurien de tallar”, indica. A més, defensa que de nit hi hagi més llum per l’estil de vida mediterrani que allarga els dies a les nits, especialment a la tardor i a l’hivern que és quan es fa fosc més d’hora.
Una altra veïna, Ana Pérez, demana que el seu barri, les Termes, estigui “una mica més il·luminat” i reclama reparar els punts de llum que estan malmesos. També proposa fer enquestes per zones perquè els veïns puguin expressar quines necessitats tenen. En aquesta zona, un dels punts sobre els que hi havia queixes i en el qual s’han fet millores darrerament és el passeig dels Almogàvers, on es va fer la substitució de 16 fanals, la renovació de 8 braços a façana i la remodelació de les canalitzacions i del cablejat, millorant els nivells d’il·luminació i l’eficiència de la instal·lació.
950.000 euros previstos
Consultat l’Ajuntament sobre aquesta qüestió, fonts municipals apunten que recentment s’ha aprovat un projecte que permetrà canviar 1.634 lluminàries en diferents punts de la ciutat, amb una inversió de prop de 950.000 euros. També afegeixen que s’han fet treballs de millora als quadres d’enllumenat de la ronda de Zamenhof i, properament, es renovaran els suports dels 29 fanals del passeig de la Plaça Major. També s’estan renovant 105 punts de llum de Can Deu, on s’afegeixen una desena de nous fanals.