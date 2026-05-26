L'espai de Sabadell on infants i adolescents també decideixen la ciutat: “Els petits tenim el nostre punt de vista”

Parlen de parcs i places, de projectes de ciutat o de convivència amb la mateixa naturalitat que altres adolescents parlen de futbol o de TikTok. L’Èric Santos, la Veronika Bachynska i la Laia Cana no només opinen sobre Sabadell, també participen en algunes decisions que afecten la ciutat. Són estudiants i formen part del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell. Amb convicció defensen que “els més petits també mereixem ser escoltats”. “Nosaltres també vivim la ciutat, i també tenim el nostre propi punt de vista”, afegeixen, en nom de les desenes d’infants que formen l’equip.
Des de fa anys, tots tres participen en aquest espai municipal on infants i adolescents de diferents escoles es reuneixen per proposar millores, debatre problemàtiques i traslladar idees a l’Ajuntament. Ho fan a través de tres comissions dividides per edats, que es troben un cop al mes i comparteixen projectes trimestralment.
Què treballa exactament el Consell?
Actualment, una de les comissions treballa propostes de millora al parc de Catalunya —com més vegetació, arbres o espais més agradables— mentre que una altra prepara un curtmetratge sobre assetjament sexual adaptat a diferents franges d’edat.
Una de les experiències que recorden amb més orgull és la remodelació de la plaça de Fidela Renom, davant de l’Ajuntament. Els consellers van plantejar que l’espai incorporés jocs i elements accessibles perquè també hi poguessin jugar infants amb discapacitat. La proposta es va acabar incorporant al projecte de reforma que actualment s’està executant.
Actualment, el Consell està obert a joves fins als 16 anys. Des de l’Ajuntament, la regidora d’Infants, Laura Reyes, defensa el projecte com “una eina perquè els infants també tinguin veu i vot en la societat”. Reyes celebra la implicació: “Són molt participatius, tenen moltes ganes de fer coses i treballar amb ells és molt enriquidor”.