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Detingut un home per robatoris amb força a l'interior de vehicles al sud de Sabadell

Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell ha informat a través de les xarxes socials que el sospitós estaria relacionat amb danys en quatre vehicles i altres fets similars comesos els darrers dies

  • Agents de la Policia Municipal de Sabadell -
Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 17:01

La Policia Municipal de Sabadell ha comunicat a través de les seves xarxes socials la detenció d'un home com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior de vehicles al sud de la ciutat.

Segons ha explicat el cos policial, el detingut estaria relacionat amb danys ocasionats en quatre vehicles i amb altres fets similars registrats els darrers dies a la mateixa zona. Durant la intervenció, els agents li van intervenir una eina presumptament utilitzada per accedir als vehicles, així com diversos objectes que haurien estat sostrets.

 

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