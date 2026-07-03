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Sorpresa a l'aparcament del carrer de la Creueta: tothom ha pogut aparcar gratis

Sabadell

Una avaria als parquímetres de la zona blava ha deixat sense servei les màquines de pagament durant bona part de la jornada

  • L'aparcament del carrer de la Creueta -
Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 20:43
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 20:44

Els usuaris de l'aparcament de la zona blava del carrer de la Creueta s'han endut una sorpresa la tarda d'aquest divendres 3 de juliol. Les diverses màquines expenedores de tiquets han deixat de funcionar a causa d'una incidència tècnica, fet que ha impedit efectuar el pagament de l'estacionament.

Davant aquesta situació, i mentre es resolia l'avaria, el personal responsable de l'aparcament va autoritzar els conductors afectats a estacionar els seus vehicles de manera gratuïta, ja que era impossible obtenir el tiquet corresponent.

La incidència va provocar la sorpresa de molts usuaris, que van poder aparcar sense haver d'abonar l'import habitual de la zona blava durant el temps que les màquines van romandre fora de servei. 

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