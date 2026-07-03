ARA A PORTADA
-
Cerdanyola del Vallès Organitzar un viatge a Mart, crear un partit polític o convertir-se en forense: "He descobert un món nou" Marc Béjar Permanyer
-
Diners L'hotel de Sant Pau de Riu-sec celebra l’aterratge a la ciutat: “Sabadell està de moda i ho estem aprofitant” Manel Camps
-
Cultura i oci Joan Carreras interpreta els neguits de Shakespeare que avui dia pots trobar a 'X' Guillem Plans Roca
-
Sabadell La Roureda se'n va de festa major: "Volem portar l'alegria als carrers i crear comunitat" Redacció
-
Sorpresa a l'aparcament del carrer de la Creueta: tothom ha pogut aparcar gratis
Sabadell
Una avaria als parquímetres de la zona blava ha deixat sense servei les màquines de pagament durant bona part de la jornada