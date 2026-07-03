Hostafrancs estrena concurs de truites i bingo musical per a la Festa Major del barri

La Festa Major d'Hostafrancs, amb seu de les activitats a Cal Jepó, tornarà a omplir el barri d'activitats durant tot el cap de setmana amb una programació pensada per a totes les edats. Música en directe, cultura popular, activitats infantils, esport, tallers i propostes gastronòmiques conformen un programa que arrencarà divendres al vespre i s'allargarà fins diumenge. Entre les novetats, des de l'organització destaquen el concurs de truita i el bingo musical. "Hostafrancs és un barri molt familiar, petit, on tothom es coneix. Volem reivindicar aquesta essència en un barri que està en creixement, que els nouvinguts al barri també puguin tenir aquest sentiment", expressa Montse Cascales, des de l'associació de veïns.
L'inici de la celebració serà divendres amb l'obertura del servei de barra a les 19.30 hores. Tot seguit, a les 20.30 hores, Joan Christian Simelio i Marc Torrent oferiran una sessió de cants de taverna i corrandes. La tradicional botifarrada popular començarà a les 21.00 hores i donarà pas, a les 21.45 hores, al pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec de la Coral Estrella Daurada. La primera jornada es completarà amb l'actuació d'havaneres del grup Port Bo, acompanyada del tradicional servei de cremat, i es tancarà amb la música en directe de Miki Covers. "Divendres és el nostre dia estrella, hem previst vendre tots els tiquets per a la botifarrada, mig miler", exposa Cascales.
El dissabte començarà ben d'hora amb el Graffest, una mostra de grafit al carrer Santanac amb Sant Baldomer, organitzada per True Style SBD, que es repetirà també diumenge. El matí continuarà amb jocs d'aigua per a tothom, un vermut musical amb DJ Tofu i el concurs de truites, que donarà a conèixer el veredicte a les 13.00 hores.
A la tarda, el protagonisme serà per a les activitats familiars, amb la proposta "Pedala i dibuixa" de l'Obra Social SMATSA, el concurs de dibuix "Imagina Cal Jepó", jocs infantils i cucanyes. També hi haurà simultànies d'escacs, un taller de ganxet i un de manualitats. A partir de les 19.00 hores s'organitzarà l'escape room El marxant d'art, a càrrec d'Estrambòtic, mentre que la nit estarà marcada per la música amb el Bingacanta d'Infinitum Produccions, el concert del grup Mash i la sessió final de Mash DJ Fest.
La jornada de diumenge arrencarà amb una sortida de bicicleta de muntanya organitzada per MTBikers, amb inici i arribada a Cal Jepó. Durant el matí també s'oferirà un taller de defensa personal impartit per l'Associació Catalana de Vovinam Viêt Vo Dao, així com animació infantil i una festa de l'escuma amb Jaume Barri. El vermut musical anirà a càrrec de DJ Martuka.
Les activitats de la tarda inclouran una competició de patins organitzada per Ecoenergic i un taller de percussió i danses africanes conduït per Inuwali Ki Fany. La Festa Major es clourà amb un concert de corals protagonitzat per la Coral Violes i la Coral Estrella Daurada, posant el punt final a tres dies de celebració al barri.
Divendres 3 de juliol
19.30 h Obertura del servei de barra
20.30 h Cants de taverna i corrandes amb Joan Christian Simelio i Marc Torrent
21 h Botifarrada popular
21.45 h Pregó a càrrec de la coral Estrella Daurada
22 h Havaneres amb Port Bo (servei de cremat)
23.15 h Música en directe amb Miki Covers
Dissabte 4 de juliol
9 h Graffest. Mostra de graffiti al carrer Santanac/Sant Baldomer a càrrec de True Style SBD
11.30 h Jocs d'aigua per a tothom
12 h Vermut Musical amb DJ Tofu
12 h Concurs de truites (veredicte a les 13h)
17 h Pedala i dibuixa a càrrec de l'Obra Social SMATSA, concurs de dibuix 'Imagina Cal Jepó' i jocs infantils i cucanyes
18 h Simultànies d'escacs, taller de ganxet i taller de manualitats
19 h Escape room 'El marxant d'art' organitzat per Estrambòtic
20.30 h Bingacanta a càrrec d'Infinitum Produccions
22.30 h Concert amb Mash
00.30 h Punxadiscs amb Mash DJ Fest
Diumenge 5 de juliol
8 h Sortida amb BTT organitzada per MTBikers amb sortida i arribada a Cal Jepó
9 h Graffest. Mostra de graffiti al carrer Santanac/Sant Baldomer a càrrec de True Style SBD
10 h Taller de defensa personal a càrrec de l'Associació Catalana de Vovinam Viêt Vo Dao
11 h Animació infantil a càrrec de Jaume Barri
12 h Festa de l'escuma amb Jaume Barri
13 h Vermut musical amb DJ Martuka
17 h Competició de patines a càrrec d'Ecoenergic
18 h Taller de percussió i danses africanes a càrrec d'Inuwali Ki Fany
19 h Concert de corals amb la Coral Violes i la Coral Estrella Daurada