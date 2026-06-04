Reconeixement als empresaris de Sabadell

ARA A PORTADA
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La Bassa ja té data d'obertura: preus, horaris i calendari de les piscines municipals de Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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La Nit del Teixit Empresarial reconeix l’excel·lència, la innovació i el compromís del teixit productiu de Sabadell Manel Camps
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Els docents decideixen entre llums i ombres: què planteja el preacord i com ho veu la comunitat educativa? Sergi Gonzàlez Reginaldo
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"Més del 90% dels grups del Vallès sortiran amb ràtios de 20 alumnes o menys" Sergi Gonzàlez Reginaldo