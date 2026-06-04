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Opinió

Reconeixement als empresaris de Sabadell

"Aprofitem per agrair la feina incansable dels empresaris i emprenedors d’aquesta ciutat per contribuir al creixement econòmic"

04 de juny de 2026

Sabadell va viure ahir dimecres la segona edició de la Nit del Teixit Empresarial, que s’ha convertit en una cita imprescindible per reunir el bo i el millor dels empresaris, les entitats econòmiques i les institucions de la ciutat i per a reconèixer els projectes transformadors que sumen a Sabadell. Els guardons han reconegut l’excel·lència i la contribució de diferents empreses i entitats del territori: el premi al mèrit a l’empresa innovadora ha estat per a Heliswiss Ibérica, mentre que la Fundació Atendis ha rebut el reconeixement al mèrit a l’empresa amb caràcter social. Escapa ha estat distingida pel seu mèrit en l’ús de les noves tecnologies i la digitalització, i el Restaurant Intrèpid ha obtingut el guardó al mèrit a l’establiment jove. Per la seva banda, Aprestos Lanería SA ha estat reconeguda amb el premi al mèrit a la trajectòria empresarial, i la menció especial 2026 ha recaigut en IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL.

Des d’aquestes línies volem felicitar tots i cadascun dels premiats. Creiem que la trajectòria i els resultats de les empreses justifiquen, de sobres, que hagin rebut tan alta distinció. Aprofitem també per agrair la feina incansable dels empresaris i emprenedors d’aquesta ciutat per contribuir al creixement econòmic, a la generació de llocs de treball i a la transformació social d’aquesta ciutat. I també un missatge de suport per a les pimes i les microempreses, que treballen fort per aixecar la persiana cada dia.

 

 

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