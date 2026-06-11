Reptes per a una ciutat que no para de créixer

Sabadell ha començat aquest any amb un nou rècord de població: 228.514 habitants. Ja pràcticament no és notícia que batem el nostre sostre d’habitants perquè passa any rere any. No parem de créixer. De fet, ens trobem en l’escenari de més creixement si observem les previsions que feia l’Idescat fa només un any. Si continuem en la mateixa direcció i al mateix ritme, l’Institut d’Estadística ens situa a prop dels 240.000 habitants l’any 2030. Un ritme de creixement superior a l’1% anual, una xifra inèdita des dels anys seixanta.
El Govern de Sabadell treu pit del creixement. “Sabadell és una ciutat escollida per viure-hi”, afirmava la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, que remarcava que el creixement s’explica principalment per l’arribada de nous residents procedents d’altres municipis catalans. Una afirmació que, per cert, no anava acompanyada de cap dada que la sustentés i que contradiu les estadístiques dels darrers anys, en què el saldo migratori exterior ha estat el més elevat de tots, segons el mateix Idescat.
Sigui com sigui, més enllà de parlar del creixement demogràfic i econòmic, trobem a faltar que algú es pregunti si disposem dels serveis públics i planifiqui els canvis necessaris per sostenir aquest creixement. El que esperem de les administracions públiques és que impulsin canvis i inverteixin en sanitat, educació, mobilitat i infraestructures per fer front a aquesta nova realitat.