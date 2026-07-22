Cinc anys defensant els vostres interessos

ARA A PORTADA
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Sabadell El val escolar injectarà un milió i mig d’euros a les famílies de Sabadell: consulta tots els comerços on bescanviar-lo Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell 286 euros per habitant: el Vallès, per sota de la mitjana en inversió de la Generalitat Albert Acín Serra
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Sabadell Compte enrere per a l'enderroc del Mercat de Campoamor: les obres arrencaran aquesta setmana Redacció
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Badia del Vallès Les 127 comunitats de Badia ja tenen empresa per a la retirada de l'amiant Marc Béjar Permanyer