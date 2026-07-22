Cinc anys defensant els vostres interessos

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"També pensem que a l’Ajuntament de Sabadell, tant el govern com els regidors de l’oposició, hi ha una gran sensibilitat pels problemes dels sabadellencs"

22 de juliol de 2026

Si ens aturem a pensar, el gran gruix de les nostres preocupacions respecte a Sabadell té a veure amb les petites coses, aquelles que emprenyen i que ens condicionen el nostre dia a dia. El síndic de Sabadell, Josep Escartín, ha comprovat empíricament aquesta premissa: més de la meitat dels casos que li han arribat en el que va d’any tenen a veure amb l’espai públic. Una vorera malmesa, un pal de llum que entorpeix el pas, un contenidor que no està al lloc que li pertoca, l’acumulació de brutícia en un punt determinat... segur que vosaltres també teniu algun exemple.

El síndic ha posat fil a l’agulla i ha atès més de 1.500 persones en els primers sis mesos de l’any, la xifra més alta dels últims temps. També pensem que a l’Ajuntament de Sabadell, tant el govern com els regidors de l’oposició, hi ha una gran sensibilitat pels problemes dels sabadellencs. Veiem com tot sovint s’informa els polítics dels problemes i ràpidament s’hi posa fil a l’agulla.

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