El declivi de Madonna? Calla!

La Madonna va fer una actuació sorpresa a Nova York dins de l’esdeveniment Club Confessions de Queens per promocionar el seu nou àlbum, Confessions II. Va pujar a l’escenari i va cantar alguns dels temes més icònics de la seva carrera i fins i tot va ballar amb la seva filla, la Lourdes. Una escena que, en qualsevol altre artista, hauria estat motiu de celebració i de joia per ser la jefa suprema del panorama musical. Però, oh, sorpresa! Com que parlem d’una dona de seixanta-vuit anys, les xarxes van decidir que allò era el seu declivi perquè la van haver d’ajudar per enfilar-se a l’escenari i per posar-se dreta ho va fer amb certa dificultat i com si li fallessin les cames. Penseu que duia unes plataformes amb talons d’un pam i mig i un vestit de vinil, una suma de dos factors estilístics que a qualsevol dels mortals no els permetria ni respirar ni fer una passa.
El seu declivi? De debò? Té gairebé setanta anys! L’edat de les nostres mares i tietes! Si a mi ja em cruixen els genolls quan m’aixeco del sofà, què esperem exactament d’una dona que fa més de quaranta anys que puja als escenaris? Què desafiï la vida? Que el temps li demani perdó abans de passar-li per sobre? És que no té dret a envellir?
Ens hem acostumat tant a no veure les celebrities envellir, que quan una decideix continuar ocupant espai ens incomoda. Preferirien que es retiressin, que s’amaguessin com s’havia fet fins ara, que les grans dives desapareixen de cop. Un dia deixen de sortir a les portades, deixen d’anar als grans esdeveniments i, anys més tard, ens assabentem de la seva mort i com a molt es filtra una fotografia a la premsa d’una cadira de rodes i algú mig empenyent-la. Però entremig sembla que no hagi existit res. Com si l’envelliment fos un tràmit vergonyós que cal fer amb la persiana abaixada i allunyades dels focus. Però, amigues, el procés és aquest i per molt que fem exercicis de força, que mengem col kale, batuts proteics, que ens posem bòtox, bevem col·lagen o ens gastem mig sou en cremes amb noms impronunciables, arribarà un dia que les cames no respondran igual ni a tu, ni a mi ni a la Madonna. El problema no és que la Madonna envelleixi, el problema és que nosaltres no suportem veure dones envellint davant dels nostres ulls perquè ens ha penalitzat sempre.