Una setmana per reivindicar el talent juvenil

Sovint per desconnexió amb les noves generacions o per un estigma que fa mirar els joves des del prejudici, sentim frases que posen en dubte la capacitat i l’esperit crític dels adolescents. Un grup social a qui la tecnologia i els constants estímuls no sempre faciliten el seu creixement personal i acadèmic.
Aquesta setmana, però, toca reivindicar amb orgull el talent i la implicació d’aquells que aviat entraran en el món laboral per demostrar la seva vàlua i aportar noves idees. D’una banda, els resultats de la selectivitat demostren que Sabadell i el Vallès Occidental continuen sent un planter de les ments més brillants. Moltes de les notes més altes tenen com a protagonistes noms de la nostra comarca. És el cas de la Martina Gutiérrez o el Joan Torrecillas, que ens han demostrat que tot i la joventut, tenen les idees molt clares.
Les bones notícies, però, no s’acaben aquí. Paula Díaz, Roger Forrellat i David Sánchez, estudiants de l’institut Pau Vila, han estat distingits recentment amb el Premi Ciutat de Sabadell de la XXV edició del Certamen Montserrat Miró amb el projecte ‘Joan Oliver i Sabadell: disseny d’una ruta literària escolar vinculada a la memòria democràtica’. L’interès per la influència de Pere Quart va ser el punt de partida d’un treball de recerca que ha acabat convertint-se en una proposta educativa amb vocació de ciutat.
Potser toca deixar enrere el mantra que les noves generacions arriben adormides i sense perspectives. Exemples d’èxit com aquests demostren que també podem ser optimistes.