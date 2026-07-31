El valor de la seguretat en el dia a dia

Al Diari tenim la sort de poder parlar amb molta gent. Hi ha un comentari compartit entre els veïns nouvinguts que han nascut i crescut a l’estranger: aquí s’hi viu bé, amb tranquil·litat i seguretat. Segons el Conflict Index d’ACLED, 69 països d’arreu del món es troben en una situació de risc alt, molt alt o extrem pel que fa a la seguretat. Això afecta 2.800 milions de persones, l’equivalent a gairebé el 35% de la població mundial. En països com Mèxic, el Brasil, Colòmbia, Nigèria, el Pakistan, Etiòpia o Bangladesh, per citar-ne alguns, el crim organitzat, el terrorisme, les guerrilles o la inestabilitat institucional formen part del dia a dia. S’hi viu —o, més ben dit, s’hi sobreviu— amb por cada dia.
Espanya ocupa una posició excel·lent en termes de seguretat: hi ha una baixa taxa d’homicidis i menys criminalitat convencional. Tot i que hi ha problemes creixents, com la ciberdelinqüència, les bandes organitzades i el narcotràfic, tenim la immensa sort de viure en un país segur. I això és el que veiem a través dels ulls de totes aquelles persones que han vingut aquí a buscar una vida millor.
La seguretat és un repte que cal abordar des dels àmbits global i nacional fins al local. Sabadell necessitava més policies des de feia anys per fer front al creixent problema de l’incivisme i dels conflictes veïnals. Durant l’últim mes, s’han incorporat tretze agents nous després d’haver superat el període de pràctiques. La nostra enhorabona. Els desitgem molta sort i encerts, i esperem que contribueixin a mantenir una ciutat cívica, ordenada i segura durant molts anys més.