ARA A PORTADA

Opinió

El valor de la seguretat en el dia a dia

"Sabadell necessitava més policies des de feia anys per fer front al creixent problema de l’incivisme i dels conflictes veïnals"

31 de juliol de 2026

Al Diari tenim la sort de poder parlar amb molta gent. Hi ha un comentari compartit entre els veïns nouvinguts que han nascut i crescut a l’estranger: aquí s’hi viu bé, amb tranquil·litat i seguretat. Segons el Conflict Index d’ACLED, 69 països d’arreu del món es troben en una situació de risc alt, molt alt o extrem pel que fa a la seguretat. Això afecta 2.800 milions de persones, l’equivalent a gairebé el 35% de la població mundial. En països com Mèxic, el Brasil, Colòmbia, Nigèria, el Pakistan, Etiòpia o Bangladesh, per citar-ne alguns, el crim organitzat, el terrorisme, les guerrilles o la inestabilitat institucional formen part del dia a dia. S’hi viu —o, més ben dit, s’hi sobreviu— amb por cada dia.

Espanya ocupa una posició excel·lent en termes de seguretat: hi ha una baixa taxa d’homicidis i menys criminalitat convencional. Tot i que hi ha problemes creixents, com la ciberdelinqüència, les bandes organitzades i el narcotràfic, tenim la immensa sort de viure en un país segur. I això és el que veiem a través dels ulls de totes aquelles persones que han vingut aquí a buscar una vida millor.

La seguretat és un repte que cal abordar des dels àmbits global i nacional fins al local. Sabadell necessitava més policies des de feia anys per fer front al creixent problema de l’incivisme i dels conflictes veïnals. Durant l’últim mes, s’han incorporat tretze agents nous després d’haver superat el període de pràctiques. La nostra enhorabona. Els desitgem molta sort i encerts, i esperem que contribueixin a mantenir una ciutat cívica, ordenada i segura durant molts anys més.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Altres opinions