D’una idea “impossible” a il·lusió en acció

Acció per Sabadell ja és una realitat. Per a alguns pot semblar, simplement, el naixement d’una nova coalició electoral: tres partits (Junts, Identitat Sabadellenca i MEScat) i una associació cívica i política (Gent de Sabadell) que es posen d’acord. Per a mi, però, representa una cosa molt més profunda: la demostració que, de vegades, la política encara és capaç de posar l’interès general davant de les sigles.
Vivim temps de fragmentació. Temps en què, massa sovint, les diferències entre organitzacions que comparteixen diagnòstics, valors, objectius i visió de país pesen més que no pas allò que les uneix. Temps en què les disputes internes acaben debilitant els projectes col·lectius i afavorint els qui s’estimen més que no canviï res. A Sabadell també hem patit aquesta realitat. I és precisament per això que hem decidit fer un pas endavant.
Acció per Sabadell neix de la convicció que sumar és millor que dividir; que cooperar és més útil que competir entre companys de viatge; que junts, evidentment, som més forts, i que la ciutat necessita una alternativa sòlida, transversal i amb vocació de majoria. No hem creat aquesta coalició per preservar cap espai polític; l’hem creada per ampliar-lo. No l’hem creada per defensar interessos de partit ni particulars: l’hem creada per defensar els interessos de Sabadell.
La ciutat afronta reptes importants. Necessitem millorar-ne els serveis públics, facilitar-hi l’accés a l’habitatge, reforçar-hi la seguretat, impulsar-ne el comerç de proximitat, modernitzar-ne les infraestructures i garantir-hi oportunitats per a les famílies treballadores, per als autònoms i les empreses micro, petites i mitjanes. Necessitem una administració més eficient, una gestió més rigorosa i una fiscalitat que no penalitzi qui treballa i emprèn.
Però també necessitem una ciutat amb autoestima. Una ciutat que sàpiga què vol ser i cap on vol anar. Per a nosaltres, la defensa de Sabadell i la defensa de la nació catalana formen part d’un mateix compromís. No es poden entendre per separat. Una ciutat que vol avançar necessita un país que garanteixi plenament els seus drets nacionals, i un país fort només és possible si les seves ciutats són cohesionades, actives i amb ambició col·lectiva.
La llengua catalana, com és lògic, ocupa un lloc central en el nostre projecte. No només com a patrimoni cultural, sinó com a eina de cohesió social, d’igualtat d’oportunitats i de construcció de comunitat. La seva defensa i normalització en tots els àmbits de la vida pública és una responsabilitat compartida que ens interpel·la com a país i, també, com a ciutat. Sense una llengua viva, compartida i normalitzada, la cohesió social i nacional es debilita.
Per això, Acció per Sabadell és una proposta inequívocament sabadellenquista i catalanista. Les últimes setmanes he sentit moltes vegades que aquesta coalició era difícil o, fins i tot, impossible. Potser sí. Però la política només té sentit quan és capaç de transformar el que sembla impossible en una realitat tangible. Amb esforç i generositat, la iniciativa de Gent de Sabadell d’explorar un projecte d’unitat independentista a Sabadell i la ronda de converses per parlar-ne amb la pràctica totalitat dels partits i entitats ha reeixit.
Els escoltes, on vaig formar-me de jove, aprenem que, davant les dificultats, cal perseverar i actuar. Que els obstacles no existeixen per aturar-nos, sinó que hi són perquè els superem. Aquesta manera d’entendre la vida també inspira la meva manera d’entendre la política. Les persones i organitzacions independentistes que hem unit forces a Acció per Sabadell hem demostrat que era possible aplegar sensibilitats diverses al voltant d’un objectiu compartit. Ara toca demostrar que també és possible construir una ciutat millor.
Aquest és el repte il·lusionant que tenim al davant i que entomem amb energia. I aquest és el compromís que assumim davant tota la ciutadania, la fita que us proposem que compartim: construir una alternativa àmplia i transversal per governar Sabadell. Perquè el maig del 2027 no només ens hi juguem un resultat electoral: ens hi juguem, també, i sobretot, la possibilitat d’obrir una nova etapa a la ciutat. I aquesta vegada volem fer-ho plegats els qui sabem que, quan ens unim, el nostre poble respon. Som-hi?