Sense refugis climàtics en alguns barris

És agost, en plena onada de calor, i hi ha barris de Sabadell on no hi ha ni un sol lloc on anar a prendre la fresca. Els centres cívics del Poblenou, la Creu Alta, Sant Oleguer i Torre-romeu estaran tancats durant tot el mes d’agost. Hem anat a aquest últim barri per parlar amb veïns que han rebut la notícia amb indignació i incredulitat. “No entenc com pot ser que a la resta de Sabadell hi hagi espais oberts i aquí no. Sembla que el barri estigui una mica oblidat”, ens explicava Antonio Cano, que expressa el que moltes persones pensen al barri.
Ens sorprèn que una ciutat que presumeix de tenir una àmplia xarxa de refugis climàtics –entre parcs, centres cívics, biblioteques i molt més– es pugui permetre tancar aquest tipus d’espais en una part de la ciutat. Les dades són esfereïdores: l’emergència climàtica no és una amenaça de futur, sinó la realitat del nostre dia a dia. Les temperatures màximes de juny i juliol han estat de 32,7 °C, 3,2 °C per sobre de la mitjana climàtica. Aquest estiu ja hi ha hagut 19 dies amb màximes per sobre dels 35 °C, davant dels 6 de l’any passat i dels 2 de fa deu anys. A més, aquest és un dels estius més secs. Amb prou feines ha plogut dos dies durant aquest període, un fet poc habitual segons els experts.
Ens consta que el govern de Sabadell és plenament conscient del problema del canvi climàtic i, per això, impulsa noves zones verdes i incorpora nous espais de frescor. Però no podem deixar d’exigir-li que mantingui oberts el màxim nombre possible de refugis climàtics per minimitzar les diferències entre els barris de la nostra ciutat.