Si no reciclem, la taxa de residus és més cara

L’any 2025, els sabadellencs vam generar pràcticament 100.000 tones de residus, uns 400 quilos per habitant. D’aquesta gran quantitat d’escombraries, més de 60.000 tones van anar a la fracció resta i, per tant, no es van reciclar. És dramàtic: un 61% dels residus no es reciclen i, si ho mirem a escala de comarca, és un 54%. Tenim un problema de consciència social i convé que tinguem noció de les repercussions dels nostres actes.
Sota aquesta premissa, el Consell Comarcal ha impulsat el programa “Petits gestos, grans canvis” amb què vol millorar la recollida selectiva i reduir la fracció res. “Cal incidir allà on comença tot. A cada casa, comerç o equipament”, remarcava el president del Consorci per la Gestió de Residus, Rafael Güeto, que vol reduir com sigui la dada de generació de residus per habitant. El problema subjacent és que, com menys reciclem, més ens costa a tots la gestió dels residus. El pressupost anual del citat consorci, encarregat de les escombraries de tota la comarca, s’eleva a més de 35 milions d’euros, als que cal sumar els costos municipals per la recollida, que a Sabadell superen els 20 milions d’euros anuals.
En altres paraules i perquè tothom ho entengui: si no reciclem, paguem més de taxa de residus. De taxes de residus, perquè n’hi ha una local i una comarcal. Hem de canviar de mentalitat de manera urgent, ja no per preservar el medi ambient i el planeta, sinó per reduir el cost de recollir i gestionar la quantitat ingent d’escombraries que arribem a generar. Demanem un esforç a tots els sabadellencs i els vallesans per fer un canvi en aquesta direcció.