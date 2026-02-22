Foc i germanor a Montserrat: els Diables de Sabadell celebren el mil·lenari amb nou colles catalanes

Els Diables de Sabadell han participat aquest dissabte en la celebració del mil·lenari de Montserrat, en una trobada que ha aplegat nou colles de Ball de Diables d’arreu del país, totes membres de la Xarxa de Ball de Diables de Catalunya, de la qual la colla sabadellenca és fundadora.
Àlex Sierra, membre dels Diables de Sabadell, recorda com la jornada ha reunit nou colles en el marc de la conversió del mil·lenari, una commemoració que fa temps que preparen: "Fa uns mesos que hem començat amb aquesta conversió del mil·lenari i aquest cap de setmana ens ha tocat a nosaltres", ha detallat.
L’acte central ha estat una ofrena simbòlica: els Diables de Sabadell han lliurat un carretó de fusta, en un gest que combina tradició i identitat pròpia del món del foc. A més, la trobada ha inclòs una tabalada i diferents activitats conjuntes.
"Hem fet una ofrena i hem aprofitat el dia per passar-ho tot bé i fer germanor entre totes les colles", ha resumit Sierra.
La jornada ha estat marcada pel bon ambient i la climatologia favorable."El dia ens ha acompanyat molt bé, la gent estava molt animada, ha sigut molt divertit", ha assegurat, tot remarcant que l’objectiu principal era reforçar els vincles entre les colles de diables de Catalunya.