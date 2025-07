Sobrevolant Sabadell el 1993: així ha canviat la ciutat i la resta de municipis vallesans en les últimes dècades

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicat l'ortofoto de Catalunya del 2024. Es tracta d'una imatge zenital obtinguda a partir de vols aeris que ofereix una representació "actualitzada i d'alta precisió" del conjunt de territori. La darrera versió s'ha generat amb una resolució de píxel de 25 centímetres, fet que permet identificar "amb detall" l'estructura urbana, els conreus, el relleu i els canvis en el paisatge, entre altres.

L'ICGC, que depèn del Departament de Territori, publica aquest tipus d'imatges des del 1983. Aquesta continuïtat ha permès "consolidar" una base de dades visual "coherent, accessible i de gran valor". De fet, els experts en cartografia Francesc Masdeu, responsable de Delimitació Territorial, i Noelia Ramos, cap d'Unitat de la Cartoteca de Catalunya, explicaven recentment al Diari que els esforços en els últims temps s'han multiplicat per definir amb el màxim grau de detall els límits i l'evolució dels municipis. Un fet que permet recuperar la imatge de ciutats com Sabadell i entendre el territori com una realitat viva i variable.

En aquest sentit, l'ICGC també ha dut a terme una tasca de recuperació i publicació d'ortoimatges històriques del 1940, 1950 i 1970, que permeten analitzar del paisatge, els usos del sòl i són un "recurs fonamental" per a la memòria històrica. Segons detalla en un comunicat l'organisme, l'ortofoto és una eina que serveix per a la planificació territorial, la gestió ambiental o l'ordenació urbana, entre altres.

Jugant una mica amb l'eina, permet traslladar-nos a cada punt d'una ciutat com Sabadell o qualsevol municipi de la comarca. Què hi havia al voltant de la Nova Creu Alta fa trenta anys? Com era el passeig de la plaça Major a finals del segle passat? Estava construïda casa meva? Les imatges tenen un gran valor per redescobrir i revisitar una època anterior. La nova foto es pot consultar a la web de l'ICGC.