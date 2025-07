Reparen la vorera de l’escola Teresa Claramunt fins a final d’agost

Aprofitant l’aturada escolar per les vacances d’estiu, l’Ajuntament està reparant la vorera de l’escola Teresa Claramunt, a la carretera de Molins de Rei (Gràcia). Es farà una renovació total del paviment de la vorera de la carretera de Molins de Rei, en el tram entre els carrers de Jacint Verdaguer i de Permanyer, a més de renovar els escocells d’aquest tram. La previsió municipal és que les obres s’allarguin fins a final d’agost.

Altres obres

El consistori va anunciar dimecres passat una inversió de tres milions d’euros en la millora de l’espai públic, emmarcada en el pla ‘Els diners als carrers’. La principal actuació serà la renovació total del paviment de la calçada de la via de Massagué, una de les vies comercials més transitades del centre i que fa anys que veïns, comerciants i l’agrupació Sabadell Comerç Centre reclamen que s’asfalti de nou com a pas previ per dignificar-la.

Altres carrers en els quals s’arreglaran les voreres són el de Sant Antoni, Brujas, Colom, Vilarrúbias, Armand Obiols, Noufonts, Jaume I, travessera de l’Església, plaça d’Espanya, carretera de Prats, carretera de Caldes, entorn del parc de les Aigües, passeig de Fleming, via Aurèlia, carrers de la Palma,Reina Elionor i Feijoo i carretera de Molins de Rei.

Les obres davant l’escola Teresa Claramunt, a Gràcia

Juanma Peláez

