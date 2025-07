Gemma Ruiz Palà i Montse Barderi publicaran novel·la la tardor vinent

Les obres de les sabadellenques estan protagonitzades per dones que no necessiten demanar permís

El Grup 62 publicarà la tardor vinent novetats editorials de les sabadellenques Gemma Ruiz Palà i Montse Barderi, entre altres grans noms de la literatura catalana com Jaume Clotet, Albert Monreal, Roger-Pol-Droit o Vicenç Villatoro.

'Una dona de la teva edat'

Gemma Ruiz Palà presentarà a l’octubre Una dona de la teva edat, "una celebració ferotge de la segona meitat de la vida". L'escriptora i periodista sabadellenca és autora d'Argelagues (2016), Ca la Wenling (2020) i Les nostres mares (2022), premi Sant Jordi de novel·la.

Portada de la novel·la 'Una dona de la teva edat', de Gemma Ruiz Palà



La protagonista de la història hi ha un dia que diu "fins aquí". Després de mitja vida emmotllant-se al patró que tocava —esposa exemplar, mare abnegada, les il·lusions al calaix—, decideix que la segona meitat la viurà de manera diametralment oposada. Mai no és fàcil nedar contra corrent, però ella decideix fer-ho igualment: marxa de casa, els fills li giren la cara, repesca la vocació d’escultora que li havien estroncat i, per acabar-ho d’adobar, la conviden a la Biennal d'Art de Venècia. Què li pot esperar, a algú com ella, a la ciutat més tòpicament romàntica del món?

Una dona de la teva edat és una novel·la sobre el foc que s’encén a dins de cada dona justament quan tothom els ordena apagar-se i esborrar-se del mapa. Després de Les nostres mares, Gemma Ruiz Palà ens regala una protagonista que fa de la menopausa la millor rebel·lió per, finalment, abraçar l’alegria de viure sense demanar perdó.

'El mar, que brilla i riu'

Montse Barderi publicarà, segons Grup62, "la seva novel·la més lliure, desfermada i lírica". L'autora d'obres com La memòria de l'aigua (Premi Prudenci Bertrana, 2019) i La vida autèntica (2021) és una de les escriptores més llegides de la ciutat.

Portada de la novel·la `El mar, que brilla i que riu`, de Montse Barderi



La novel·la situa una dona sola davant del mar per a "descobrir que el darrer amor, el més profund i veritable, és amb la pròpia vida".

El mar, que brilla i riu és una faula salvatge i lúcida sobre el desig i la llibertat, sobre la solitud triada i la força de l’amor quan ja no cal demanar permís. Una història impossible —i per això, veritable— explicada amb humor, lucidesa i tendresa infinita per la veu més inesperada: la del mar.

La història parla d’identitat, cos, bellesa, amistat, llibres, sexe i miracles.