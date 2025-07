L’amor farà reviure Nat King Cole

L’artista sicilià Anthus tenia 8 anys quan quedava captivat per les veus que emergien dels vinils del petit tocadiscos en forma de maleta de la seva àvia. Aquell fil musical, on sonaven els grans crooners com Frank Sinatra i Nat King Cole, el va marcar. La passió es va encendre i s’estén fins avui. Convertit en un reconegut vocalista de jazz mediterrani, el músic visitarà Sabadell per presentar el seu nou treball, Love!, dijous a les 20h al Festival Internacional de Joventuts Musicals.

Serà un concert en homenatge al cantant i pianista afroamericà Nat King Cole a través d’arranjaments propis, swing, latin jazz i balades fascinants. “L’espectacle neix per expressar el nostre afecte i recordar la música i les composicions d’aquest crooner dels anys 50, però també per agafar-lo com a exemple a nivell social. Era afroamericà en temps de segregació social i la seva veu va ser un granet de sorra per ensorrar la discriminació ”, expressa Anthus en un català perfecte. “Vivim moments en què els principis pels quals lluitava estan amenaçats. Per això Love vol expressar que en l’amor no hi caben idees com l’homofòbia, el racisme i la xenofòbia”, expressa el cantant de jazz. Estarà acompanyat per Irene Reig al saxo i flauta, Néstor Giménez al piano, Camil Arcarazo al contrabaix i Andreu Moreno a la bateria.

De Sicília, Anthus va traslladar-se a Irlanda per estudiar cant. Allà hi va conèixer catalans de Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat i Igualada. Un viatge a Catalunya per anar a veure aquests amics va ser definitiu per voler traslladar-se una altra vegada al Mediterrani, llar espiritual. “M’agradava molt el que es respirava des del punt de vista social i cultural. Des d’Irlanda vaig començar a aprendre català i ja m’hi defensava”, explica l’artista sicilià. “Soc un gran defensor de les identitats que componen el Mediterani, que és un gran mosaic”. “Soc l’exemple d’una persona que s’ha enamorat dels valors del poble que l’ha acollit. Aquests valors se’m van regalar i jo, de forma espontània, els vaig fer meus”.

L’amor era el sentiment amb què cantava Nat King Cole, segons Anthus. Per això, també, aquest títol per un concert que repassarà cançons pròpies com Calypso Blues, I Get Sentimental Over Nothing, Brazilian Love Song i Straighten Up And Fly Right. Les combinarà amb altres composicions que va cantar de Bert Kaempfert & Milt Gabler, Osvaldo Farrés, Milton Delugg Willie Stain, Ray Henderson (amb lletra en català de Jaume Picas), Harold Alden i Agustín Lara.

“Serà un concert ple d’amor, no hi podrà faltar. Tinc moltes ganes de compartir l’emotivitat i recordar el 60è aniversari de la mort d’aquesta figura amb grans artistes com els que m’acompanyaran”, recalca Anthus. “Serà una exploció d’emotivitat, reivindicacions i love”.