Instal·laran tendals per combatre la calor a nou equipaments esportius

L'Ajuntament instal·larà tendals als principals equipaments esportius descoberts de la ciutat amb la intenció de guanyar més zones d'ombra a l'estiu. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Marta Farrés aquest divendres en un acte al Complex d'Olímpia, un dels camps en què es farà la instal·lació. "Continuem treballant per adaptar la ciutat al canvi climàtic. En aquest cas ha estat un projecte que hem pogut enllestir de pressa", diu.
Aquesta infraestructura es posarà a fins a nou equipaments esportius municipals, a més de l'Olímpia, al Municipal de Can Deu, a La Roureda, Arraona-Merinals, La Creu, Ca n'Oriac, Can Puiggener, Torre-romeu i Sant Oleguer, en què també s'incorporarà el tendal en la zona de la graderia de la pista d'atletisme, al costat de la pista d'hoquei i en l'espai de davant del bar. En total, la inversió del consistori serà de més de 256.000 euros. La previsió és que la instal·lació comenci la pròxima setmana i pugui estar enllestida a finals de juliol. "Amb els terminis sempre som prudents, però si no hi ha problemes de subministraments hauria d'estar acabat en un mes i mig. Començarem pels equipaments en què hi ha activitat durant l'estiu, amb casals, i després ho farem en la resta", assegura Farrés.
Segons asseguren des del consistori, els tendals són de llarga durabilitat, amb xarxa transpirable i d'alta filtració per poder combatre també fenòmens com la pluja o el vent. A més, seran desmuntables. La ZEM de Can Rull no es troba dins del pla anunciat perquè aquestes millores ja es troben pressupostades en la inversió que es farà a l'equipament amb l'adaptació de tota la infraestructura i la instal·lació de gespa artificial en el camp de terra de la part de baix. Tanmateix, en el marc de les actuacions que es volen fer per a combatre la calor, l'alcaldessa ha avançat que també s'instal·laran ventiladors al sostre del pavelló de l'Oest i a Can Balsach, en la reforma que està prevista a l'equipament.