Solvent victòria del filial del CE Sabadell que continua en zona play-off

Ja són vuit partits sense conèixer la derrota per al filial arlequinat, que va donar un cop sobre la taula en la visita de la UE Valls a l'Olímpia (3-0). Els de Marc Cabestany van aconseguir una solvent victòria que els manté en la sisena posició, que dona accés a disputar el play-off d'ascens a Tercera Federació i confirma la tendència creixent d'una gran segona volta.
Va sortir millor el Centre d'Esports, amb domini de la possessió i alguna ocasió de perill. El primer de la tarda, no obstant això, no va arribar fins passada la mitja hora de joc quan Aleix Borrell va caçar una pilota dins l'àrea per obrir el marcador. Va buscar la reacció el conjunt tarragoní, però qui més a prop va estar del gol va ser, novament, el conjunt arlequinat en una jugada d'estratègia que va finalitzar Bouha Touré i va aturar el porter visitant.
En la segona meitat, el Valls va intentar igualar i va gaudir d'algunes arribades, especialment un cop de cap d'Adrià Suárez que va marxar desviat. A l'equador, una bona jugada personal del juvenil Alex de Weerd, que va superar per pura potència dos defensors i va acabar provocant l'expulsió de Sergi Palau, qui va fer caure l'arlequinat quan ja marxava sol cap a la porteria. Ho va continuar intentant el conjunt visitant, però va sentenciar el Sabadell en els últims instants en un servei de cantonada rematat per Marcos Muñoz. En el descompte, De Weerd va fer el tercer per arrodonir el triomf.
Amb aquesta victòria, els arlequinats sumen la segona porteria a zero consecutiva (no havien aconseguit cap abans en tota la temporada) i se situen en zona play-off per segona setmana seguida, tot i que empatats a punts amb l'Atlètic Sant Just de Conrad Garcia. La distància amb el vuitè, precisament el Valls, és ara de quatre punts. Per davant, el segon lloc que donaria l'ascens directe ja es troba a només cinc punts. La pròxima setmana, el filial visitarà el Vilafranca, que es troba en la part baixa de la taula.