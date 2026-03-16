Pas de gegant del FS Sabadell Femení cap a la permanència

Victòria balsàmica del FS Sabadell Femení a Can Balsach. Les arlequinades van fer un pas de gegant cap a la permanència a la Segona Nacional amb un triomf clau en el duel directe a la zona baixa de la taula davant del Feme Castellón (2-0), precisament el primer equip en zona de descens. El conjunt dirigit per Xavi Muñoz va completar una actuació molt seriosa i convincent per sumar els punts i allunyar-se de la zona perillosa.
Va ser decisiva de nou la màxima golejadora de l'equip, Maria Recio, amb dues dianes. Ja en suma disset aquesta temporada. La sabadellenca va obrir la llauna a l'equador del primer temps i va fer el segon poc després del descans. Una nova exhibició defensiva i de la portera Laura Ollé va servir per deixar la seva porta a zero i sumar un triomf capital. Les arlequinades, tot i que ocupen la zona baixa, són el quart equip menys golejat del grup.
Les sabadellenques són ara desenes amb 27 punts, cinc més que el Castellón, qui continua marcant la zona de descens amb un partit més. Dimecres (21:40 h), es posarà al dia el FSSF, rebent el Lainco Rubí, quart classificat. El cap de setmana visitaran el líder Wanapix InterSala 10 Zaragoza. Abans del duel de dissabte, per cert, també va rebre un reconeixement la juvenil Sabina Sicilia, qui es va coronar com a campiona d'Espanya sub-16 amb la selecció catalana fa unes setmanes.
Empat del CNS davant del penúltim
A la Segona B masculina, el CN Sabadell va sumar un punt agredolç a Castelló. El conjunt dirigit per Jordi Marín va remuntar un 2-0 en contra davant del Bisontes, però va deixar escapar una bona oportunitat d'escapar-se a la zona alta. Carlos Puerma i Joaquín Expósito van avançar els locals en el primer temps i després de topar en nombroses ocasions amb el porter, els nedadors van aconseguir igualar a través de David Estévez i German Escudero en la segona meitat. Torna a caure fins al tercer lloc el Club que es manté en la zona de play-off amb tres punts de marge respecte al Ye Faky, que és quart i va caure davant del Manresa.