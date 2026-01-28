Genar Fornés: "El partit de dissabte passat és un aprenentatge pel que ens trobarem a casa"

L'Alcorcón va trencar la dinàmica de sis victòries consecutives del Centre d'Esports a Primera Federació. L'equip madrileny, amb un plantejament molt defensiu, va deixar a zero els arlequinats per sumar un punt a la Nova Creu Alta. "Ens vam trobar amb un plantejament que s'ha convertit en una rutina, sobretot a casa. Els rivals ens defensen en un bloc baix i esperen la seva oportunitat, però la forma de combatre això és tenir paciència per trobar els espais i tenir personalitat i determinació. Veníem d'una dinàmica molt positiva i la sensació és que podríem haver-nos endut els tres punts. Al final, continuem sumant davant d'un equip que va fer molt bé el seu partit. Ens ha de servir també d'aprenentatge pel que ens podem trobar en els pròxims partits", assegura Genar Fornés, un dels habituals en l'onze titular.
El defensor barceloní acumula set titularitats en els últims vuit partits de lliga i, unit a les baixes en aquesta zona del camp, tot indica que continuarà com a indiscutible en els esquemes de Ferran Costa. "Tenim baixes sensibles, però al final hem demostrat que davant de les adversitat l'equip ha crescut. Quan un jugador ha sortit, un altre ha entrat i ho ha fet igual de bé", apunta. Kaiser es troba en la recta final de la seva recuperació i podria entrar en convocatòria diumenge, mentre que Sergi Segura es troba pendent de proves per conèixer l'abast de la lesió, però estaria pràcticament descartat.
Al davant estarà un Juventud Torremolinos que marca la zona de descens, però amb els mateixos punts que té el primer equip que es salvaria ara mateix, l'UD Ibiza. "És un equip fort, en la primera volta ens va costar molt. Imagino que plantejaran un partit llarg per treure algun punt", analitza. Després de la baixa assistència en la visita de l'Alcorcón, un dels punts de mira serà la presència de públic a l'estadi. "Nosaltres no esperem res, nosaltres hem de donar a l'afició. Ens donen molta força i, com diu el Ferran (Costa), el nostre objectiu és omplir la Nova Creu Alta i treballarem per a aconseguir-ho", afirma Fornés.