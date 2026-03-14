El CN Sabadell guanya el derbi contra el Terrassa i lluitarà pel títol de Copa

Arribarà el quart títol o s'imposarà la lògica que situa l'Atlètic Barceloneta com a gran favorit, però el Club Natació, un any més, ha complert amb la seva part de la feina i estarà, demà diumenge, a la final de la Copa del Rei. Els de Quim Colet es van imposar amb solvència al CN Terrassa (11-7), amfitrió del torneig, en un partit seriós dels sabadellencs, que van decantar la balança a partir del segon període. A la piscina de l'Àrea Olímpica, a partir de les 13:30 h, el duel decisiu per saber qui aixecarà el trofeu.
En la semifinal, la dinàmica va ser similar al duel davant del CN Barcelona. Les intenses defenses i dos porters molt encertats van evitar gairebé tots els intents dels atacants a banda i banda en els primers minuts. Fins i tot el sabadellenc Xavi Teclas, ara a les files egarenques, va aturar un penal en aquest tram. Un altre ex del Club, Óscar Blasco, va obrir el marcador per als locals, però Sergi Cabanas va igualar, de penal, en el primer quart.
En el segon, va començar a trobar els forats en la defensa terrassenca el Natació Sabadell. Alberto Barroso va posar el primer avantatge sabadellenc del duel i, després que anotés Ten Broek, Kosta Averka i Barroso, aprofitant atacs en superioritat, van obrir la primera petita escletxa al descans (4-2). Ten Broek va retallar a la represa, i, als gols de Jan Pérez i Cabanas, Nacho Bargalló va respondre per mantenir els seus amb opcions (6-5). En els últims minuts del tercer període, Rafa Vergara i Cabanas van distanciar els sabadellencs amb el 8-5.
En el primer dels últims vuit minuts de duel, dues dianes gairebé consecutives de Pep Bonet i Barroso van deixar el duel pràcticament sentenciat. S'ha fet fort en defensa el CNS per evitar ensurts d'última hora i Jack Larsen ha fet l'11-5. En els últims instants, amb la victòria decidida, Bargalló i Agustí Pericas han maquillat el marcador fins a l'11-7 definitiu. Una vegada més, els sabadellencs seran l'amenaça d'un Barceloneta que busca continuar amb l'hegemonia i sumar el seu catorzè trofeu consecutiu en la competició.