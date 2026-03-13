El CN Sabadell guanya el CN Barcelona i es classifica per a les semifinals de Copa

Primer pas completat. El CN Sabadell ja es troba a les semifinals de la Copa del Rei després d'imposar-se per 11-12 al CN Barcelona en un duel molt igualat, competit i ple d'alternatives a les dues bandes. Amb un gran treball defensiu i un Edu Lorrio immens sota pals, els de Quim Colet lluitaran per un lloc a la gran final de la competició demà dissabte a partir de les 19:15 h a l'Àrea Olímpica de Terrassa davant del guanyador del duel de quarts que es disputa ara entre els amfitrions i el CN Rubí.
D'inici, l'enfrontament va estar dominat clarament per les defenses. De fet, en tot el primer quart només hi va haver un gol. Entre Lorrio i Oscar Matarredona, sumat a la bona feina dels defensors a ambdues bandes de la piscina va mantenir a ratlla els atacs, també espessos, dels dos conjunts. Únicament Sergi Cabanas, tranformant un penal a trenta segons pel final del període va ser capaç de desfer el mur. En el segon, la dinàmica es va capgirar per complet i els forats van començar a aparèixer de forma molt més freqüent.
Pol Prat va igualar en els primers en els primers instants i, malgrat que Martin Famera va respondre ràpidament, el CNB va signar un gran parcial per, fins i tot, distanciar-se en el marcador. Daura, per partida doble, Pol Gomà i Victor Andrade van situar un 5-2 que obligava els de Colet a reaccionar. En un minut i mig d'embranzida, Famera i dos gols en trenta segons de Rafa Vergara van igualar el duel al descans (5-5).
A la represa, Daura va tornar a anotar ràpidament, però de nou va agafar el ritme el Club per posar-se per davant i ja no deixar anar l'avantatge. Jack Larsen i Cabanas van capgirar el marcador a l'equador del quart i, després de tornar a enllaçar bones defenses, Larsen va duplicar la distància abans del darrer període (6-8). En superioritat, Cabanas va continuar obrint escletxa davant d'un CNB molt encallat en les superioritats i amb un Edu Lorrio decisiu. Abel Ramon va retallar, però Alberto Barroso va respondre en home de més. Va ser la tònica del quart, amb uns minuts finals d'intercanvi de cops.
Pol Gomà i Van der Weijden van escurçar la diferència als dos gols en el tram final, però una canonada de Famera des de sis metres va deixar el duel pràcticament sentenciat. Kosta Averka va distanciar encara més el seu equip a menys de dos minuts pel so de la botzina. Sense temps material per culminar una remuntada exprés, el conjunt barceloní va esprémer les seves opcions i encara va fregar l'èpica amb tres gols consecutius de Ramon, Andrade i Niko Paul fins a l'11-12 definitiu.