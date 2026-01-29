Reforç sub-23 per a la porteria del CE Sabadell

El mercat d'hivern encara el tram final. Fins ara, el Centre d'Esports ha tingut les baixes de Sergio Cortés i Mikel González, i les sortides en forma de cessió de Quim Utgés i Lluís Estebe. Pel que fa a les arribades, Xavi Moreno i Alan Godoy van ser els primers a arribar i ara es suma un nou efectiu a la plantilla de Ferran Costa: el porter Nil Ruiz. La direcció esportiva no tenia intenció, inicialment, d'incorporar un futbolista en aquesta demarcació, però la baixa indefinida de José Ortega, per problemes no esportius, ha fet moure fitxa finalment sota pals.
Ruiz s'incorpora traspassat a cost zero procedent del Valencia Mestalla. Amb el filial valencianista ha disputat enguany un únic enfrontament, fa un parell de setmanes, en l'empat davant del Porreres (1-1). En les dues temporades anteriors sí que havia tingut més protagonisme amb quaranta-cinc partits jugats, inclòs el duel a la Nova Creu Alta de la 24-25 a Segona Federació que va finalitzar amb repartiment de punts després que els 'ché' igualessin el gol inicial de Peque Polo.
La seva trajectòria és força curiosa. El barceloní va començar jugant a tennis i no va ser fins als catorze anys que va entrar al món del futbol. "Jo feia tennis, vaig començar a jugar a futbol a infantil de segon any, primer com a central, fins que a l'equip del meu poble es va lesionar el porter i el meu pare em va dir de posar-me a la porteria. I la cosa no ha anat tan malament", deia en una entrevista al canal oficial del Valencia en el moment del seu fitxatge. Va destacar al Sant Ildefons i va fer el salt a la Damm, equip en què va destacar en categoria juvenil, sent un dels millors porters de Divisió d'Honor. "Quan em van dir que tenia condicions, vaig treballar molt per millorar i corregir els detalls", afirmava en la mateixa entrevista.
Com a sènior va signar amb el Barça Atlètic i va disputar quatre partits a Primera Federació en la 22-23 abans de recalar al Mestalla. Ara, en els seus últims mesos de sub-23, reforça la porteria arlequinada fins al 2027 amb la difícil missió de lluitar pel lloc amb el 'zamora' de la categoria, Diego Fuoli. Nil Ruiz destaca pel seu joc aeri, la sortida de pilota i bona presència sota pals. En els dies que queden de mercat, el Centre d'Esports buscarà incorporar un o dos futbolistes més, amb el mig del camp com a prioritat. També en les pròximes hores, com va avançar Ràdio Sabadell, es podria anunciar la sortida de Pau Fernàndez, que marxarà traspassat a un filial de Segona Federació.