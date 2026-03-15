L'Atlètic Barceloneta no dona opcions al CN Sabadell a la final de Copa del Rei

El quart títol del CN Sabadell continuarà esperant. La cinquena final de Copa del Rei consecutiva entre el conjunt de Quim Colet i l'Atlètic Barceloneta ha tornat a caure del costat mariner (11-5). El desgast dels dos duels anteriors i la manca d'efectivitat en les superioritats han deixat sense opcions els sabadellencs, a remolc des de l'inici i sense marge de reacció per donar la sorpresa a la piscina de l'Àrea Olímpica de Terrassa.
Ha sortit molt intens el conjunt mariner, fent una pressió a l'home i no deixant jugar els de Colet. De fet, ha trigat més de mig quart a fer el seu primer llançament el Club. Qui ha obert el marcador ha estat Vince Vigvari transformant un penal sobre Biel Gomila. El pressing a l'arc dels dos equips ha fet que diversos jugadors es carreguessin d'exclusions en els primers minuts. No obstant això, l'efectivitat en les superioritats no ha estat la millor. Álex Bustos ha fet el segon en home de més i quan ha trobat petits forats el CNS, Unai Aguirre ha començat a acumular aturades (ha acabat el partit amb gairebé un 70% d'encert). Amb un bon moviment a la boia, Gomila ha fet el 3-0 amb què s'ha arribat al final del primer quart.
En el segon, ha sortit millor el Sabadell i en el primer atac, en superioritat, Kosta Averka ha estrenat compte golejador dels seus. Poc després, en una doble exclusió ha pogut ajustar el marcador al màxim el conjunt sabadellenc, però ha desaprofitat l'oportunitat i, en la contra, Cabanas ha comès un penal que Bernat Sanahuja ha convertit. Del 3-2 al 4-1. La pressió intensa i el desgast dels dos duels anteriors, que es van decidir per marcadors ajustats, han començat a pesar per als waterpolistes de Colet, esgotats amb el ritme de partit. Alberto Barroso ha anotat en una nova superioritat i entre Edu Lorrio, amb tres aturades consecutives, i un penal fallat per Alberto Munárriz, a qui li ha relliscat la pilota abans de llençar, han mantingut amb vida el Club que ha continuat sense trobar el forat. En una contra, Gergely Burian ha fet el 5-2 amb què s'ha arribat al descans.
A la represa, ha anotat en el primer atac, en superioritat, Barroso. La resposta ha estat immediata i també en home de més ha mantingut l'avantatge Unai Biel. El duel s'ha igualat, però amb l'avantatge clar dels barcelonins i amb un Unai Aguirre que ha anat creixent i sumant aturades de valor sota pals. Han demanat els sabadellencs la revisió d'un possible penal sobre Jack Larsen que els col·legiats no han assenyalat incomprensiblement. En l'acció posterior, Bustos s'ha tret un llançament des de sis metres per fer que el cop, de nou, fos doble. Biel amb una gran vaselina ha fet el 8-3 abans d'un últim quart intranscendent.
Ha maquillat el resultat el Club amb dos gols en els primers minuts del període, de Cabanas de penal i de Fede Panerai en un llançament que ha tocat en un defensor abans d'entrar. Fins i tot ha tingut atacs el conjunt sabadellenc per situar-se a només dos de distància, però ha continuat sense encert i Marc Valls ha fet el 9-5. Vigvari i Unai Aguirre, que ha anotat amb el duel acabat i Lorrio fora de posició, protagonitzant una acció innecessària i que fa més gran el seu personatge, ha tancat el duel amb l'11-5 definitiu. Tancat el capítol de la Copa, la pròxima setmana es preveu decisiva per al CN Sabadell: anada dels quarts d'EuroCup dimecres, a Marsella, i enfrontament pel primer lloc de la lliga regular a Can Llong, de nou davant del Barceloneta.