Ferit greu un motorista en un accident a la Gran Via de Sabadell

L'home ha estat traslladat a l'hospital Taulí

Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 09:59

Un motorista ha resultat ferit greu després de patir un accident de trànsit a la Gran Via de Sabadell. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les nou del matí d'aquest dijous, a l'altura del carrer d'Alfons Sala. Fins al lloc s'hi ha desplaçat un equip del SEM i la Policia Municipal. Durant uns minuts, ha quedat tallat un carril. El trànsit ja ha recuperat la fluïdesa habitual.

L'ambulància ha traslladat l'home a l'hospital Taulí, on ha ingressat en estat greu. Fonts del cos d'emergències no han especificat les circumstàncies del sinistre. Testimonis del succés han detallat que el motorista es trobava estès a terra, sol, després de l'incident. No hi ha més persones ferides.

