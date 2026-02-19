ARA A PORTADA
El CE Sabadell guanya el Nàstic en els penals i es classifica per a la final de la Copa Catalunya Marc Segarra Rodríguez
Sabadell, zona de proves d'una aplicació per detectar trastorns mentals: "Si va bé, s'aplicarà a la resta del sistema català" Sergi Gonzàlez Reginaldo
La UAB, la primera universitat catalana amb un mercat de pagès setmanal: "Carbassó no, que no és època!" Marc Béjar Permanyer
Ferit greu un motorista en un accident a la Gran Via de Sabadell
L'home ha estat traslladat a l'hospital Taulí