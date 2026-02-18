ARA A PORTADA
Sabadell, zona de proves d'una aplicació per detectar trastorns mentals: "Si va bé, s'aplicarà a la resta del sistema català" Sergi Gonzàlez Reginaldo
“Si no arribem a un acord, 26 famílies poden quedar-se sense sostre el pròxim 4 de març” Marta Ordóñez | Jan Cañadell Puigmartí
La Crida portarà la "situació insostenible a l'escola pública" al ple municipal de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
Alerta groga per ventades a Sabadell aquest dijous
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís amb un grau de perill de 3/6