Sabadell

Alerta groga per ventades a Sabadell aquest dijous

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís amb un grau de perill de 3/6

  • Un molí girant durant la ventada a Sabadell -
Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 13:34
Actualitzat el 18 de febrer de 2026 a les 13:35

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per ventades entre aquest dimecres al vespre i divendres al matí a Sabadell, el Vallès Occidental i diverses comarques del voltant. Segons informen des del Meteocat, es preveuen ratxes de vent a la capital vallesana amb un grau de perill de l'episodi de 3 sobre 6, segons el servei. Principalment, dijous. De totes maneres, segons la previsió, les ratxes de vent no es preveu que siguin com les de la setmana passada, quan es va assolir l'alerta màxima de perillositat. La situació al voltant de la comarca, però, és ben variada. A l'oest del Vallès s'esperen episodis de ventades intenses, amb alertes de fins a 4 sobre 6, mentre que a l'est, a bona part de comarques gironines, l'avís és lleu o inexistent. 

Quin temps farà a Sabadell els pròxims dies?

De cara als pròxims dies el sol prendrà el protagonisme a la ciutat, majoritàriament, tot i l'arribada de nuvolades aquest divendres. Les temperatures seran força similars a les d'aquests darrers dies i, fins i tot, uns graus per sota, oscil·lant entre els 7 ºC i els 16 ºC. Durant el cap de setmana, es preveu que hi hagi sol i temperatures agradables semblants a les de les pròximes hores. 

