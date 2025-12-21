El FS Sabadell Femení es deixa dos punts sobre la botzina davant del Txantrea

Cruel empat del FS Sabadell Femení al pavelló del Nord davant del Txantrea (1-1). Les arlequinades, que no van poder jugar a Can Balsach per les goteres derivades de la pluja, es van deixar dos punts gairebé sobre la botzina davant del conjunt navarrès en l'últim partit d'un 2025 històric per al club. Se situen onzenes les sabadellenques amb quinze punts.
D'inici, les visitants es van sentir més còmodes amb la pilota, tenint possessió i generant algunes ocasions. La més clara, una pilota al pal d'Eider Goñi. La gran amenaça de l'equio dirigit per Xavi Muñoz va ser en les transicions ràpides després de recuperar. Gemma Font va fregar el primer en una pilota al segon pal i també Amara Ortigosa va avisar amb una volea aturada per la portera. Poc després, Paula Raya va definir a la perfecció una bona contra per fer el primer de la tarda passat l'equador.
A la segona meitat es van mantenir la dinàmica, amb bones oportunitats de les navarreses que van trobar en Laua Ollé un autèntic mur sota pals. A l'altra banda de la pista, Maria Recio va poder fer el segon, però la millor va ser de Maria Isern amb una rematada a boca de canó que va marxar desviada quan tothom ja cantava el gol. Va pujar el ritme en el tram final el conjunt visitant, ja jugant de cinc.
Quan semblava tot destinat al triomf arlequinat, una jugada rebotada va caure a Goñi que no va perdonar des de l'interior de l'àrea per fer el definitiu 1 a 1 a només 19 segons per al final del duel. Un cruel desenllaç en un 2025 per al record. Tancarà la primera volta el cap de setmana de l'11 de gener el FS Sabadell Femení que visitarà L'Hospitalet.
El CNS tanca la primera volta amb un nou triomf
D'altra banda, a la Segona B masculina, el CN Sabadell va aconseguir la seva vuitena consecutiva en un final d'any estratosfèric. Els nedadors es van imposar a Les Corts (5-6) a domicili en un triomf que consolida l'equip a la zona de privilegi del grup 3 de la categoria de bronze. Manu Kawa va obrir el marcador en els primers instants, però passat l'equador el partit va embogir. Els locals van capgirar el marcador i, ràpidament, German Escudero, Aleix Molis i Kawa van situar el 3-4 amb què es va arribar al descans.
A la represa, Kawa va signar el seu hat-trick i Octavi Ribé va obrir escletxa en els minuts posteriors (3-6). En el tram final, el conjunt barceloní va reaccionar i va ajustar el marcador fins al definitiu 5-6. Obre escletxa amb el quart classificat l'equip de Jordi Marín que, a més, aprofita l'ensopegada del filial de Palma Futsal per igualar a punts amb els balears, que són segons. Després de l'aturada, els nedadors visitaran el líder intractable del grup, el Futsal Mataró, en el primer partit de la segona volta.