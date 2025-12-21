ARA A PORTADA

L'OAR masculí tanca l'any amb una victòria per la mínima al Boccaccio

Els de Pere Ayats es van imposar a la UE Sarrià (34-33) i se situen a la zona mitjana de Primera Nacional

Publicat el 21 de desembre de 2025 a les 14:09

Agònica i patida victòria de l'OAR Gràcia en l'últim partit de l'any al Boccaccio Arena. Els de Pere Ayats es van imposar a la UE Sarrià (34-33) en un partit molt igualat i disputat fins al final. Els nou gols d'Eric Fernández i els sis de Bernat Correro van ser clau per a sumar un triomf important abans de l'aturada nadalenca a la Primera Nacional.

Des de l'inici la igualtat va ser màxima. Ambdós equips van aconseguir avantatge en els primers minuts, amb petits parcials favorables, però sense aconseguir marcar una tendència. Al descans, els visitants van aconseguir posar-se per davant amb una mínima distància (16-17). A la represa, es va mantenir la dinàmica en els primers instants fins que els graciencs van capgirar el marcador per començar a decantar la balança.

 

  • Correro, en una acció del duel

A l'equador, els d'Ayats van agafar una petita distància de dos gols amb el 26-24 i la van ampliar fins al +3 en els minuts posteriors. No obstant això, en el tram final el Sarrià va reaccionar i va tornar a ajustar el resultat fins al 34-33 definitiu en els darrers segons, ja sense marge de sorpresa. S'allunya de la zona baixa l'OAR que se situa novè, dos punts per sobre de la zona vermella, abans de l'aturada de la competició, que tornarà el cap de setmana de l'11 de gener amb el primer duel de la segona volta a la pista de l'Handbol Banyoles.

