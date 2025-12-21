El Calendari d'Advent dels cims, la curiosa iniciativa de Pau Quintana

Milers de persones obren des del dia 1 fins al 24 la seva finestra del Calendari d'Advent. El Llaminer ho fa a la plaça del Doctor Robert per presentar els seus companys del 'Somriu al Nadal', però la majoria es mengen una xocolatina. D'altres ho aprofiten per crear rutines o marcar-se reptes en un mes en què els propòsits ja s'acostumen a enfocar en el nou any. És el cas del sabadellenc Pau Quintana, que a principi de desembre es va marcar l'objectiu de descobrir els cims del Vallès Occidental i compartir-ho a xarxes en vídeos curts de menys d'un minut. "La nostra comarca està plena de llocs macos que s'han d'explorar. La idea del projecte era poder descobrir aquests espais a tothom per sortir-se dels més habituals i, a més, crear-me una rutina de fer esport i exercitar el cos d'una forma més lúdica", explica.
L'acollida de la comunitat, especialment a Instagram, va ser molt bona amb una mitjana per sobre de les deu mil visualitzacions per publicació. "Ha estat força lineal. Al final, és un contingut en català per a un públic concret que els agrada la muntanya. Tampoc m'hi vull dedicar a les xarxes, però sí que m'agrada ajudar la gent a descobrir llocs, sense indicar què han de fer o mostrar tot el recorregut. La veritat que estic satisfet per la gent que he aconseguit enganxar", assegura. Durant el repte també ha fet col·laboracions amb persones reconegudes a les xarxes socials com la influencer Cèlia Espanya.
El primer pas va ser identificar i enumerar aquestes potencials zones. "Vaig apuntar-me més d'una setantena de cims i turons", diu. Per escollir el recorregut de cada dia, fa la planificació, amb la feina i les obligacions com a condicionants evidents. "Tinc uns horaris molt flexibles i depèn del dia puc tenir més temps al matí o a la tarda. Molts cops m'emporto el dinar a la feina i quan plego ja vaig directe a fer esport. És una motivació que requereix temps i no sempre tinc tot el que m'agradaria, però adapto les rutes", afirma.
Des de l'inici, no obstant això, es va trobar amb algunes dificultats derivades de la pesta porcina africana. "Tota la zona de Collserola ja tenia restriccions, però vaig decidir anar cap al nord per aprofitar llocs més desconeguts", apunta. Va poder fer cinc dies fins que el tancament de les zones naturals ja va ser definitiu. "Em vaig haver de reinventar sabent que el repte ja era totalment diferent del que m'havia proposat", assegura. Lluny de renunciar i oblidar-se del projecte va preferir donar-li una volta i, com a mínim, mantenir la part esportiva del repte. Entre les opcions que volia anar combinant hi havia: córrer els mateixos quilòmetres que el número del dia, anar a cims d'altres comarques, fer una ruta en bicicleta o bé anar corrent fins a un altre municipi del Vallès. "Va ser dur perquè córrer per asfalt és molt cansat i a mesura que passaven els dies es feia més complicat", admet.
Roca Sareny, el dia 16, va marcar el retorn del repte original. "Van rebaixar les restriccions i vaig poder recuperar el propòsit. Va ser un bàlsam perquè s'estava fent llarg i encara em quedava una setmana llarga", reconeix. La llista dels cims del Vallès torna a estar més activa que mai a les portes de finalitzar la iniciativa, el pròxim dimecres 24 de desembre. "Per tancar-ho volia anar a La Mola perquè és el cim més conegut de la comarca, però com la idea era descobrir llocs nous a la gent, no sé si és el més adient. Encara he de pensar perquè vaig sobre la marxa i segons les ganes i temps que tingui. No ho tinc del tot clar", assegura. S'haurà d'esperar a l'últim dia per saber quina és la cirereta del pastís.