Doble podi del CN Sabadell a la Copa d'Espanya de clubs de Divisió d'Honor

L'última prova de la Copa d'Espanya de clubs de natació de Divisió d'Honor va tornar a decidir el campió masculí de l'edició del 2025. Si l'any passat el CN Sabadell es va imposar en un agònic final al CN Terrassa, enguany van ser els terrassencs els que van aconseguir la victòria en el 4x100 estils amb un temps de 3:27.40 sumant cinc punts més que els sabadellencs, segons amb un temps de 3:27.75, i assaltant la primera posició de la general després d'una gran remuntada en l'últim dia de competició. La lluita entre els dos clubs vallesans ja es presentava com a un dels grans al·licients de l'edició a Can Llong.
Finalment, l'equip egarenc va encapçalar la classificació definitiva amb 610 punts, pels 607,5 del Natació Sabadell. Entre els resultats destacats en clau local, sobresurten els dos rècords estatals de clubs en el 4x50 estils (1:33.96) i en el 4x50 lliure (1:24.98) amb Carles Coll, Sergio de Celis, Eudald Tarrats, Jordi Carrasco, Arnau Pifarré i Joan Casanovas com a protagonistes d'ambdues proves.
Coll va guanyar els 100 estils i els 200 braça per davant d'un Eudald Tarrats que va aconseguir el triomf en els 50 i els 100 braça. De Celis, per la seva banda, va acabar primer en els 100 lliure, Diego Mira en els 200 esquena i Pablo Nevado en els 800 lliure. Entre els èxits també destaca Jordi Carrasco, que va fer la millor marca espanyola de 17 anys en els 100 papallona. El podi general de la categoria masculina el va completar el CN Sant Andreu amb 562 punts.
L'equip femení, per la seva banda, va aconseguir tornar a les posicions de podi després de quedar-se a les portes en l'última edició. El Club Natació Sabadell va ser tercer amb 509 punts i Paula González i Stefanía Gómez com a nedadores més destacades amb diversos podis, tot i que no van sumar cap triomf de prova. En canvi, Clàudia Muñoz va fer la millor marca catalana de 18 anys en els 50 i 100 lliure. En la classificació, molt lluny es van quedar Real Canoe (632,5), que va ser segon, i un Sant Andreu (683) que va revalidar el títol per tretzena vegada consecutiva amb la nedadora sabadellenca Ainhoa Campabadal com a part important, fins i tot participant en el rècord estatal del 4x200 lliure.