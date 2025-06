VÍDEO | Les impactants imatges dels incendis per Sant Joan a Sabadell

La revetlla de Sant Joan deixa tres incendis destacables a Sabadell. Abans de la mitjanit, s’han declarat dos focs importants: un a Torre-romeu, on han cremat canyes i vegetació a prop del Centre Cívic, i un altre al costat de Can Gambús, molt a prop d’una zona on se celebrava la revetlla amb sopars i petards. Els veïns han intentat apagar el foc abans de l’arribada dels Bombers, que han actuat ràpidament i han aconseguit controlar les flames sense causar danys personals.

Cap a la una de la matinada, un tercer incendi ha afectat el solar de la Roureda, on s’han de construir habitatges i equipaments públics. L’incident ha generat una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat i ha preocupat els residents del voltant. A més, s’han registrat diversos focs menors a la trama urbana, com contenidors cremats per l’ús incívic de petards. Els Bombers han treballat en diversos fronts oberts, en una nit especialment complicada per als serveis d’emergència.