BBVA i la Cecot renoven l'acord per facilitar el crèdit a les pimes catalanes

BBVA i la patronal Cecot han renovat l'acord de col·laboració, pel qual es busca millorar l'accés al crèdit i impulsar el creixement de les petites i mitjanes empreses catalanes. En el marc d'aquest conveni, BBVA, forma part de l'Oficina de Finançament de la Cecot, orientada a reforçar la competitivitat empresarial dels seus associats.
La col·laboració s'ha formalitzat en el marc d'una trobada celebrada a la seu de la patronal a Terrassa, amb l'assistència de Xavier Panés, president de la Cecot, Xavier Queralt, membre del Comitè Executiu de l'entitat i president de La Fact, Oriol Alba, secretari general de la Cecot i Jordi Pérez, director de màrqueting i vendes de la patronal. Per part de BBVA, hi han participat José Ballester, director territorial a Catalunya: Francisco Pla, director regional a Catalunya i Nuria Labrador, que des d'aquest 2026 és la nova directora de zona al Vallès Occidental.
Amb aquesta entesa, les dues entitats aposten per una col·laboració a llarg termini centrada en el finançament de les pimes i l'enfortiment del teixit empresarial. D'aquesta manera, consoliden una aliança clau per al futur de l'ecosistema corporatiu català.
Les petites i mitjanes empreses constitueixen el 99,8% del teixit empresarial a Espanya i aporten més del 60% de l'ocupació, amb Catalunya al capdavant en nombre de pimes. Amb l'objectiu d'impulsar-ne el desenvolupament, BBVA acompanya emprenedors i empreses des del primer moment, posant a la seva disposició un servei integral sense cost que permet crear una empresa en qüestió de dies. L'entitat assumeix la gestió dels tràmits legals i administratius més complexos, i és pionera a assumir aquest servei de forma gratuïta.
Durant la trobada, José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, ha destacat que "a Catalunya, prop del 90% de les empreses són pimes, moltes elles de caràcter familiar, i generen més del 75% de l'ocupació. I Cecot, sens dubte, exerceix un paper molt rellevant en el suport a aquest segment empresarial, motor clau del progrés econòmic, del creixement sostenible i de la innovació".
Per la seva banda, Xavier Panés, president de la Cecot, ha remarcat que "des de la Cecot fa anys que treballem perquè les pimes i persones autònomes afrontin els seus processos estratègics de consolidació, creixement i reorientació amb preparació i més capacitat d'anticipació", i ha afegit que "sabem que l'activitat empresarial d'avui es desenvolupa en un entorn d'incertesa on cal informació, criteri i eines per prendre decisions sòlides, i aquesta és precisament la missió del nostre acompanyament quotidià, amb un impacte que va molt més enllà de la visibilitat que sovint té".