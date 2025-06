L’entrepà de l'escola: hi ha vida més enllà del pernil dolç

Cada vegada que desemboliques l’entrepà al matí és una oportunitat per endur-te una alegria. Prou d’entrepans monotemàtics, hi ha molta vida més enllà del pernil dolç. Només cal una mica de planificació, ganes d’innovar i idees per revolucionar saludablement l’esmorzar.

D’entrada, el pa integral sempre és més saludable: és menys processat, conté menys sucres, aporta molts nutrients i té fibres que regulen el trànsit intestinal i que estan associades a la salut cardiovascular. Independentment de l’opció, l’anirem a buscar sempre en un forn de confiança artesanal, ja que treballen amb ingredients de qualitat i, tot i que es llevin molt d’hora per fer-te el pa, sempre t’atenen amb alegria.

El farcit. Aquí és on rau el quid de la qüestió. Estem molt acostumats a triar entre dos o tres embotits. El gran consell saludable és reduir els processats. Malauradament, el petador és un dels més mal parats en aquest sentit. No estem dient d’eliminar-lo per sempre més, però sí reduir-ne el consum a petites dosis. El mateix passa amb el salami, el xoriç, el bull... Pel que fa al pernil, mirem que tingui un bon percentatge de carn (mínim un 90%). Una bona opció és el pernil de gla, ja que té un greix més saludable. Els embotits, com menys industrials millor.

Però tenim alternatives. Una per a cada dia de la setmana. Comencem dilluns amb un entrepà de truita a la qual podem afegir espinacs. Una opció per a dimarts: hummus amb pastanaga ratllada. No ens posarem a fer-lo de bon matí, però si ens planifiquem bé, en podem sopar i guardar-ne una mica per a l’entrepà. Per a dimecres, el formatge fresc pot ser un bon aliat. Amb una mica d’orenga i tomàquet o canonges. El dijous, sí, fem pernil dolç, però si som esportistes, ens podem atrevir amb algun tac de pollastre a la planxa que ens hagi sobrat del sopar del dia anterior. I acabarem divendres obrint una conserva de tonyina o verat per combinar-la amb tomàquet.