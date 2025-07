El gran dilema: el ‘tàper’ calent, cap a la nevera?

I aleshores, emergeix el dilema. La carmanyola amb el dinar de l’endemà, encara calenta, hauria de passar la nit al ras, sobre el marbre de la cuina, o bé és millor desar-la directament a la nevera?

L’opció correcta seria esperar una mica que es refredessin els aliments o, encara millor, haver estat previsors i no haver esperat fins a l’últim moment per preparar el dinar de l’endemà per a la feina. Però això ja és una altra batalla. Tens ganes d’anar a dormir i toca decidir.

La resposta més segura, des del punt de vista sanitari, és clara: guardar la carmanyola a la nevera, encara que estigui una mica calenta.

Els aliments cuinats s’han de refredar i conservar per sota dels 5 °C el més aviat possible per evitar la proliferació de bacteris. Deixar-los a temperatura ambient durant massa temps és un risc per a la salut alimentària. De fet, els aliments cuinats no s’han de deixar a temperatura ambient més de dues hores, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). I si fa calor, com és el cas aquests dies, ens hem d’afanyar encara més a guardar-los a la nevera perquè els bacteris es multipliquen més ràpidament a temperatures altes.

Tornem a la quotidianitat. Tenim pressa per anar a dormir. Ara bé, cal esperar que la carmanyola perdi l’excés de calor: entre 20 i 30 minuts, sense tancar-la hermèticament, només mig tapada. És la penitència per haver esperat fins a l’últim moment. Aquesta no és una mesura per protegir els aliments que acabem de cuinar, sinó per evitar escalfar la nevera. Si posem un aliment molt calent a la nevera, augmentarem la temperatura interior. Haurà de treballar més i, fins i tot, podríem comprometre la cadena de fred d’altres aliments.

I encara més. Si tanquem hermèticament un recipient amb menjar molt calent, el vapor queda atrapat. Aquest ambient humit pot afavorir la degradació del menjar.

Hi ha algun truc per aquests casos. Tal com fem –ansiosos de mena– quan ens volem menjar un plat calent de pasta sense esperar, que anem separant-ne petites porcions, una opció per refredar ràpidament la carmanyola és dividir el menjar en porcions més petites per accelerar el refredament.

L’arròs i la pasta són una font infravalorada d’intoxicació, si es deixen fora tota la nit. El cas és que el bacteri Bacillus cereus pot multiplicar-se i produir toxines que ens pot provocar una intoxicació lleu, però molt molesta, amb vòmits o diarrea.