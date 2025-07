Ens van seduir. Els vam conèixer en un sopar a casa d’un amic o potser per internet. Va ser atracció a primera vista o una decisió meditada. I, després d’imaginar una vida plegats, un dia a dia plaent i fàcil, els vam obrir la porta de casa i van entrar fins a la cuina. Els estris, quina meravella! Estalvien molèsties, agilitzen la vida i, en l’era que tot ha de ser fàcil i ràpid, esdevenen imprescindibles. Segur? N’hi ha que prometen tant com després ràpidament desinflen les expectatives. Ens fan adonar de la cota d’absurditat a què hem arribat com a espècie. Hem passat d’haver d’empaitar animals per desbudellar-los amb pedres afilades a necessitar ajuda per pelar un alvocat. Quina desil·lusió. Sofistiquem el futur mentre sentim nostàlgia per la cuina de les nostres àvies. Acaben abandonats al racó menys accessible de la cuina.

Basant-nos en l’experiència i en la investigació –buscar per internet una tarda– hem seleccionat 7 estris de cuina que es mouen entre la utilitat i l’absurditat, entre esdevenir aliats o marginats. El preu, les dimensions i la periodicitat d’utilització són alguns dels criteris de l’anàlisi.

1. Pinces per a la torradora

Si t’excita el risc de morir electrocutat cada matí intentant pescar un tros de pa, no són per a tu. Clarament, són un sí. Et canvien la vida. Per una mòdica inversió de menys de 5 euros, és la millor enginyeria perquè cada matí t’estalviïs la sensació de ser molt burro cremant-te els dits. Les pinces tenen un imant per enganxar-les a la torradora, és a dir, trigaràs una mica més a perdre-les. A favor.

2. Pelador d’all

Aquest cilindre s’anuncia com la solució definitiva a les persones que tenen fòbia a l’olor d’all a les mans. Col·loques l’all a dins del rotllo, el fas girar i la pela surt sola. Màgia per menys de 5 euros. Està molt bé, llàstima que sigui completament inútil, a no ser que tinguis una persona contractada que s’encarregui després de tallar l’all i posar-lo a dins de la recepta per així continuar evitant-ne el contacte. Aquesta persona també s’encarregarà de netejar l’utensili. El que no farà és treure’t tanta bajanada del cap. En contra.

3. Capsa per guardar el tomàquet de sucar

Tant si escures el tomàquet de sucar fins a desintegrar-lo com si no, és molt útil. Per menys de 6 euros, deixaràs de tenir eternament meitats començades deambulant per la nevera embolicades amb paper de plàstic transparent. És una petita carmanyola en forma de tomàquet, també disponible per a mitges llimones i altres fruites. No cal tenir la col·lecció sencera, però va molt bé tenir una capsa adjudicada a aquells aliments que tens permanentment començats a la nevera. A favor.

4. Tisores-pala de pizza

Si els pizzaioli napolitans de Sabadell, que en tenim alguns de molt bons, saben que tens aquesta eina et vetaran l’entrada al seu local. Són més voluminoses que un rodet, complicades de manejar en pizzes que no són rodones i les acabes combinant amb altres estris per servir o directament amb la mà. De 10 a 25 euros. No valen la pena.

En contra.

5. Tallador d’alvocat 3 en 1

Un giny que promet tallar l’alvocat en dues meitats, treure’n el pinyol i buidar-lo a rodanxes per menys de 10 euros. En termes d’optimització, integra la funció del ganivet i la cullera, per tant, hi podríem estar a favor si mengéssim alvocat cada dia. No és el cas, perquè aquí no som talibans de res, però no ens oblidem de la sostenibilitat. La majoria provenen de molt lluny, estan associats a la desforestació i hi ha estudis que diuen que es necessiten centenars de litres d’aigua per produir cada quilogram. Tenim dubtes.

6. Temporitzador en forma d’ou

La seva alarma estrident ens van guanyar el cor quan encara no teníem el mòbil enganxat al palmell de la mà. Per romanticisme, sí. Encara que no sigui gaire salubre utilitzar el mòbil mentre cuinem, per utilitat és més fàcil posar el cronòmetre digital. A més, està limitat a 60 minuts. Per a la resistència analògica, n’hi ha d’inoxidables per menys de 10 euros. En contra.

7. Tallador de verdures en espiral

Ja et poden agradar els espaguetis de carbassó perquè l’estri té una única utilitat, ocupa cert espai, és entretingut a l’hora de netejar i no serveix per a verdures petites. Això sí, va molt bé per criar els fills a través de l’engany, fent-los creure que mengen pasta. Es mou entre els 6 i els 15 euros. Si aixequés el cap, la besàvia utilitzaria el carbassó per estovar-nos. Però és un sí. És un capritx, la nostra absurditat preferida.