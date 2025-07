A la recerca de gelats exòtics per Sabadell

Això és una guia digital per a intrèpids. Per a exploradors insaciables de sabors i aventurers de l’exotisme refrescant. Sense menysprear els clàssics, que mai fallen i al final sempre són els que queden, aquesta ruta s’escapa dels paràmetres rígids del vainilla-xocolata-maduixa. Comencem.

Som a l’avinguda Barberà, a la gelateria Dolcezza, entre taules on degusten copes immenses, creps i gofres. No ens distraiem, hem vingut a per gelats que ens sorprenguin. I és així quan trobem que un dels gustos és de sorbet de pera.

Fem via cap al Centre, el rovell de l’ou dels gelats. El Go-Go Cream, a Sant Antoni Maria Claret, es distingeix per oferir-nos gelats de fruita natural: pots triar la crema, làctica o de coco, i després la fruita: maduixa, mango, fruits del bosc, punya, gerds o plàtan. A més, es poden tunejar amb xocolates vàries.

Cap a Il Gelatto di Roco, a la plaça Major, que regala l’alegria del sabor de bombó als amants del cacau. A l’altra banda del carrer, els 45 gustos a triar de l’Artigiano. En destaquem un de ben original, el gelat de Cremino, un joc de textures que s’inspira en el bombó italià del Piemont. Una mica més amunt, ens saltem les nostres pròpies normes i fem una orxata a Gelats i torrons Vda Asensi. I el gelat de torró, és clar, combinat amb una delícia exòtica que entra directament al podi, el gelat de panses amb rom.

I de cullerada a cullerada, i tiro perquè em toca. Una altra d’històrica, l’Olivier. Però no per això menys arriscada, ja que hi trobem gelat de barrufet o nata i nous.

Hi ha una nova inquilina a la ciutat. És la gelateria argentina Holy Madre, on destaquen els gustos combinats amb ‘dulce de leche’ i el saber de crema sabaiona, feta amb rovell d’ou, sucre i vi dolç.

Si parem a la gelateria Venezia, al carrer del Pare Rodés, és per a pecar. La de tota la vida. No volem tarrina, sinó copa. És igual el gust, sigui de tramuntana o Kinder, volem que estigui sobrevolada pels núvols de nata.

Encara ens queda un racó. Per això enfilem fins al Tropicale, a l’avinguda Francesc Macià. Ens posem en el paper, dins de l’escenari tropical, per això triarem un sabor d’entre el coco, la poma verda, el maracujà, la mora, el meló i el iogurt amb cirera.

I última parada. No podia faltar de cap manera la gelateria Ca n’Oriac, a l’avinguda de Matadepera, oberta el 1980. Ens hi espera l’apreciat Joaquim Montoya amb un batut de gelat amb nata, una fórmula amb gairebé mig centenar d'anys. A vegades cal tastar coses noves per recordar que vols el mateix que sempre