5 vins perfectes per a l'estiu

Una revetlla amb amics, un dinar a prop del mar, una ocasió elegant o un aperitiu. Núria Castells, de la botiga Malapell, ens presenta 5 vins per a ocasions especials aquest estiu per a tota mena de paladars.

Xarel·lista. Mas Bertran (DO Penedès)

Blanc. Transversal i unànime per a una gran revetlla

“És un vi perfecte per a un sopar de revetlla amb amics. És perfecte quan no saps què agradarà, quan hi ha diferents perfils. No és perfumat ni floral, no es dispara”, comenta Núria Castells. És de color groc pàl·lid brillant. A la botiga, té un preu d’11,50.

Mas Bertran descriu el vi elegant amb aroma a fruita blanca madura amb records a herbes de sotabosc. En boca, destaca que és saborós, equilibrat i amb bona acidesa. Untuós i ample.

40 primaveres. Vi Raventos Rosell. Blanc (DO Penedès)

Blanc. Per a un àpat a prop del mar

Canviem d’escenari. “Aquest és vi funciona molt bé amb plats a prop del mar, ja sigui peix o arròs”, comenta Castells. El 40 primaveres està elaborat amb la varietat francesa sauvignon blanc.”És molt fresc, floral i aromàtic. És molt popular”, afegeix. A la botiga Malapell té un preu de 12,50 euros.

Els sauvignon tenen aquesta particularitat, són frescor, lleugers i aromàtics. És un vi blanc jove i ecològic que la família Raventós Rosell va presentar per “encapsular l’essència de la biodiversitat de la vinya”.

Trepat. Cara Nord (DO Conca de Barberà)

Rosat. Per a una ocasió elegant

“Els rosats comencen a estar de moda. En aquest cas és sec, amb un color clar que en diuen de pell ceba, sense el típic gust de llaminadura a què van associats alguns rosats”, explica Castells. “És un vi perfecte per a una ocasió que requereixi certa elegància”, afegeix, tot destacant l’estètica ampolla. A la botiga del carrer Migdia costa 14 euros.

És un vi que sorgeix del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i el Parc Natural del Bosc de Poblet, a 800 metres d’altitud. El celler el descriu com a fresc, afruitat i equilibrat, amb notes de cirera.

Opositor Noir. Les Acacies. (DO Pla de Bages)

Negre. Un vi que trenca tòpics

“Aquest vi trenca tòpics, ja que admet frescor. És de la varietat Picapoll, tinta molt poc i ofereix la sensació de ser un vi jove. No és gens dens, és més aviat lleuger”, assenyala l’experta del Malapell. Per tant, el podem posar una estona a la nevera abans de servir-lo. “És d’una varietat autòctona que durant anys s’ha menystingut i que ara s’està recuperant”, informa. En nas, té un aroma intens de fruites vermelles, a la boca un gust elegant i llarg i persistent. 14,70 euros.

Vi·brant. Llopart (DO Penedès)

Una singularitat

“És un vi molt singular. És únic i original. No es pot dir que és espumós, ni té agulla, però té bombolleta. És més aviat sec, però finíssim. I tinta una mica. Cromàticament, a mig camí entre el blanc i el rosat”, explica Castells. L’ampolla recorda a una cervesa antiga i té xapa enlloc de suro. “És un vi que recomanaria per treure en els aperitius, perfecte per si tenim convidats a casa”, afegeix. Al Malapell té un preu de 21 euros.