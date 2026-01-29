Sabadell acollirà la Fira Àpat Vallès, sobre gastronomia catalana

Fira de Sabadell guanyarà un important esdeveniment del sector professional de la gastronomia catalana, la Fira Àpat, del 7 al 9 de març, oberta a tothom. Serà un punt de trobada que unirà els productors del país amb consumidors finals, responsables de botigues, restaurants, hotels, vinoteques, bars, parades de mercat i distribuïdors. En aquesta primera edició a la comarca, la fira s’ha posat el cognom de ‘Vallès’.
Què hi trobarem? A la Fira Àpat Vallès hi ha prevista una zona amb una cinquantena d’expositors de tota mena de productes: formatges, vins, oli, embotits, conserves, espècies i condiments, carns, peix, fruita, verdura, opcions veganes... Una altra àrea oferirà demostracions impartides per cuines del Vallès i tallers sobre la massa mare, la melmelada, els vins sabadellencs, la xocolata, els tàrtars... A part, hi haurà un espai per a tastos. I, a més, s’hi instal·larà una cinquena zona, en què cinc restaurants oferiran plats de la gastronomia catalana: botifarra amb seques, fricandó, capipota, cargols, crema catalana...
L’entrada tindrà un preu de 5 euros, si es compra anticipadament, i de 10 euros, al mateix lloc. A més de l’accés a tots els espais, l’entrada inclourà un plat.
“Hem apostat per Sabadell per diferents motius. Les condicions del recinte i la ubicació han estat importants, però també el bon estat de la gastronomia a la ciutat”, explica el director general del Grup Àpat, Josep Garcia, responsable d’aquest esdeveniment i d’altres com el Festí Fest i el Mediterranean Gluten Free Forum. “És una fira per reivindicar la qualitat del producte català i tot el que representa. Per defensar la importància que té la gastronomia del país per l’economia, la sostenibilitat i la nostra pagesia”, argumenta.
El preu de les entrades s’ha fixat a la baixa, segons comenta. “És el primer any, sabem que cal fer una forta inversió per arrelar bé a Sabadell. L’objectiu és que vingui moltíssima gent”.
La Fira Àpat ha rondat abans per Barcelona, primer al recinte de les Arenes, on havia congregat 8.000 persones, i després a La Farga, de l’Hospitalet de Llobregat, on va costar una mica més arrelar. A més de l’edició Vallès d’aquest març, la Fira Àpat també se celebrarà a Reus, sota el cognom de Costa Daurada i Terres de l’Ebre.
“Encara hem de millorar”
Josep Garcia reivindica a través de petits gestos exercir el xovinisme amb els productes gastronòmics catalans, ja sigui escollint vins quan sopem en un restaurant o olis al lineal del supermercat. “Comprar amb consciència té impacte econòmic. Crec que en els últims 10 anys hem millorat molt, però encara hi ha molt recorregut”, afegeix el director general de la Fira Àpat Vallès.