El Restaurant Tros, distingit per la carta de vins a la guia 'star wine list'

El restaurant Tros, situat al carrer Tres Creus, ha estat distingit per la guia Star Wine List. Es tracta d'un reconeixement a la selecció de vins de l'establiment. És l'únic local de tot el Vallès que compta amb aquest segell.
La carta de vins del Tros, segons ressalta l'establiment, "recorre les terres vinícoles més inspiradores, des d'etiquetes locals fins a joies d'altres regions". Hi ha una setantena de referències, molts vins dels quals amb poca intervenció, alguns ecològics i amb moltes varietats autòctones. És una de les apostes del responsable de l'establiment, Xavier Orobitg, qui precisament està al capdavant del celler de vins del Tros, a Vilalba dels Arcs. A l'establiment, per exemple, hi serveixen Lo Morenillo, del celler, un dels guanyadors dels Premis Vinari 2025.
El restaurant cobra les ampolles del restaurant a preu de botiga, però amb un suplement "per destapament". Assíduament, celebra menús de maridatge. Pel que fa al menjar, hi trobem una carta –i sobretot un fora carta– amb excel·lent producte de la terra i de temporada, cuidat amb amor el neguit juganer de distingir-se, però des de l’honestedat, sense aliments de luxe, ni esferificacions pretensioses, ni foteses.
El local compta amb una White Star –estrella blanca–. És una distinció que els responsables de la guia, nascuda a Estocolm el 2017, han atorgat després de revisar i aprovar la carta de vins. Per obtenir el segell, cal enviar una sol·licitud, que triga uns tres mesos a resoldre's, tot i que es pot accelerar amb una taxa de 145 euros –que no influeix en la decisió–. Consideren que la carta és molt bona, tot i que està un punt per sota de les Red Star, reservades a aquells locals que els ambaixadors han pogut visitar.